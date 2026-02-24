Festival de Viña 2026: estas fueron las curiosas exigencias de Bomba Estéreo para su show de la Quinta Vergara

Ayer se vivió una nueva jornada del Festival de Viña del Mar 2026 y fue todo un éxito. Con la entrada de Pet Shop Boys, el humor de Rodrigo Villegas y finalmente Bomba Estéreo, el certamen cierra su segundo día con galardones y felicitaciones.

Bomba Estéreo es una banda colombiana que fusiona la música electrónica, rock, reggae, reggaetón alternativo y rap con aires caribeños de Colombia.

Antes de su presentación, la vocalista del grupo, Li Saumet, agradeció la invitación y reconoció que Chile es uno de los países que más escuchan sus éxitos. “Es el país más grande a nivel de fans de Bomba Estéreo en Latinoamérica. Tenemos una conexión muy fuerte”, contó.

Y cómo no, si conquistó al monstruo con icónicas canciones como “Ojitos Lindos”, “To My Love”, “Soy Yo”, entre otras más. A pesar de la hora, el público se quedó para bailar con los éxitos de la banda.

Las exigencias de Bomba Estéreo

Sabemos que una de las cosas que siempre llaman la atención son las exigencias de los artistas que el equipo deberá cumplir, para tener un grato momento durante el show.

En este caso, la banda se destacó por su conexión espiritual y vibras caribeñas, que es lo que más se relaciona con Bomba Estéreo.

De acuerdo a información de Mega, en simple, el grupo colombiano solicitó tener presente productos orgánicos y locales, muchas velas y una gran variedad de flores.

Cómo fue el show

Cargada de energía mística y alegría, la cantante de la banda subió al escenario con un palo encendido, lo que hizo referencia a una especie de ritual para invitar al público a que disfrutara el show. Claramente funcionó.

Comenzó con su hit mundial “Fuego”, donde prendió al monstruo para gozar de la presentación. Fue tan así que la cantante bajó del escenario y regaló flores al público.

También invitó al escenario a la chilena Flor de Rap para interpretar juntas la canción “Soy Yo”. Siguieron con “Ojitos Lindos”, su canción en colaboración con Bad Bunny.

El show se extendió por unos 45 minutos, y aunque algunas personas ya se estaban despidiendo, la banda dejó todo y más en la Quinta Vergara. Con una puesta en escena llena de colores, energías y música envolvente, Bomba Estéreo cerró la segunda noche con honores, que les dejó la Gaviota de Oro y Gaviota de Plata.

