Festival de Viña 2026: estos son los artistas que se presentan hoy, martes 24 de febrero en la Quinta Vergara

Este martes 24 de febrero, se vivirá la tercera jornada del Festival de Viña 2026. Instancia, en la que al igual que las primeras fechas habrá dos shows musicales y uno de humor.

Recordemos que en la noche del lunes 23, Pet Shop Boy, Rodrigo Villegas y Bomba Estéreo se presentaron en la Quinta Vergara,

Los artistas que se presentan hoy, martes 24 de febrero en el Festival de Viña 2026

En esta tercera fecha del certamen musical más importante de todo Latinoamérica se presentarán prestigiosos artistas internacionales.

En concreto, el inicio estará a cargo del dúo mexicano Jesse y Joy, el que se compone por los hermanos Jesse Huerta y Joy Huerta, quienes subirán al escenario a eso de las 21:30 horas.

Por otro lado, luego será el turno del comediante venezolano Esteban Düch, quien tendrá su debut en el Festival de Viña y se enfrentará al desafío de hacer reír al monstruo.

En tanto, el cierre de esta tercera noche del evento estará a cargo de la popular grupo femenino surcoreano NMIXX,

Revisa los artistas que se presentan el resto de días

En la noche del miércoles 24 de febrero del Festival de Viña, se presentarán Juanes, la comediante Asskha Sumathra y Ke Personajes.

En tanto, durante el jueves, los encargados de hacer vibrar a la Quinta Vergara son Mon Laferte, Piare con P (humor) y Yandel Sinfónico.

Por otro lado, el viernes finalizará el Festival de Viña 2026 y se desarrollará una noche urbana. En esta instancia, subirán al escenario Paulo Londra, Pastor Rocha (humor), Pablo Chill-E y Milo J.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google