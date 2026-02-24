¡Con el regreso de Los Blondon Boys! Las reacciones en redes sociales a la nostálgica presentación de Rodrigo Villegas en Viña 2026

La segunda noche del Festival de Viña del Mar 2026 sumó un nuevo protagonista. Rodrigo Villegas asumió el desafío de hacer reír a una Quinta Vergara que todavía vibraba tras el show de Pet Shop Boys. Y lo logró.

El humorista apostó por una rutina marcada por la nostalgia. Con 49 años, construyó un espectáculo que mezcló música, recuerdos y referencias directas a la cultura pop de fines de los años 80. Apeló a quienes crecieron en esa época y conectó desde el primer momento con ese público.

Villegas instaló un clima cercano. Conversó, cantó y jugó con situaciones cotidianas. Pero guardó uno de sus golpes más efectivos para el final. En el cierre, revivió personajes que marcaron su paso por Morandé con Compañía. El regreso de los Blondon Boys encendió a la Quinta y desató risas inmediatas en el “Monstruo”.

La respuesta fue clara. Primero recibió la Gaviota de Plata. Minutos después, el público pidió la de Oro. Así selló una exitosa tercera participación en el Festival de Viña.

Reacciones a la rutina de Rodrigo Villegas en Viña 2026

En redes sociales, la rutina también generó amplio debate. Algunos usuarios bromearon incluso con un premio mayor: “Rodrigo villegas se bailaba el lupi lupi dance y se llevaba la de platino”.

Otros destacaron el valor de lo simple. “Probablemente para muchos es una rutina básica, pero a veces siento que nos hace falta reírnos de cosas simples como lo hace Rodrigo Villegas. Para mí fue un buen show y muy gracioso”, escribió un usuario. En la misma línea, otro comentó: “Viendo los personajes de Rodrigo Villegas me devolvió de golpe al pasado. Simplemente un grande”.

