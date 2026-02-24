Show de alto impacto: Pet Shop Boys encienden Viña y arrasan en premios en su debut en la Quinta Vergara

La segunda jornada del Festival de Viña del Mar 2026 alcanzó uno de sus puntos más altos con la llegada de Pet Shop Boys. El icónico dúo británico tomó el escenario de la Quinta Vergara con un espectáculo potente y sofisticado que atrapó al público desde el primer tema.

La puesta en escena combinó clásicos del pop electrónico con un despliegue visual de estética futurista y símbolos que no pasaron desapercibidos. La audiencia los ovacionó de pie y las redes sociales estallaron comentando cada detalle del show.

El “Monstruo” no dudó en premiarlos con la Gaviota de Plata y la de Oro, coronando una actuación que ya se perfila como una de las más memorables en la historia del Festival de Viña.

También puedes leer en Radio Activa: Inédito: Estas fueron las exigencias de Matteo Bocelli para su camarín en el Festival de Viña 2026

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google