Inédito: Estas fueron las exigencias de Matteo Bocelli para su camarín en el Festival de Viña 2026

Este domingo 22 de febrero se vivió la primera jornada del Festival de Viña 2026. Con un gran espectáculo de apertura y artistas invitados, el certamen se lució y fue recompensado con un rating que batió récords.

Es así como inició la noche con la cantante Gloria Estefan, seguido por el humorista Stefan Kramer y el galán que robó los corazones de la Quinta Vergara, Matteo Bocelli.

Después de haber acompañado a su padre Andrea Bocelli en la versión del 2024, el italiano ganó su puesto y se presentó en el Festival con icónicas canciones a eso de las 3:00 am.

Las exigencias de Bocelli

Pero eso no fue todo. Una de las cosas que llamó la atención fueron las exigencias que pidió tener en su camarín durante el show. Mientras que otros artistas suelen pedir cosas más extravagantes, el artista decidió irse por lo simple, cómodo y sencillo.

Desde la organización del Festival de Viña 2026, confesaron que el italiano no tuvo exigencias complejas de adquirir.

Solo fueron dos cosas: Pidió diversas frutas de estación y alimentos libres de gluten.

Matteo Bocelli, ¿el favorito de Viña?

A pesar de haber realizado su presentación a eso de las tres de la mañana, el público se quedó para escuchar al artista, que interpretó covers de icónicas canciones como “Can’t Help Falling In Love” de Elvis Presley y rindió homenaje a Violeta Parra con “Gracias a la vida”.

El italiano no ha dejado de conquistar al país durante su retorno. En su paso por la gala, sorprendió con un tuxedo de la firma italiana Stefano Ricci. Recorrió diferentes lugares de Chile donde se le ve compartiendo con fanáticos. Hasta fue a una misa en la capilla San Miguel de Recreo.

Recordemos que el cantante es uno de los favoritos para ganar la corona a rey del Festival de Viña, votación que comenzó por el público y ahora, teniendo a los 10 favoritos, la prensa certificada votará por el ganador.

De ser así, y catalogarse como Rey de Viña 2026, Bocelli se irá del país con una espléndida presentación, que le dio las gaviotas del certamen y vivir el tan esperado piscinazo de los reyes del festival.

