Restricción vehicular 2026: revisa los vehículos que no pueden circular en Santiago durante este martes

El 1 de mayo entró en vigencia la restricción vehicular en la Región Metropolitana. Vale señalar que esta medida busca cuidar la calidad del aire, por lo que diversos vehículos no pueden circular en capital dependiendo de su patente.

La iniciativa es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. Además, rige en meses de otoño e invierno que es cuando se acumula más contaminación.

Vale señalar que el horario de la restricción vehicular es entre 07:30 y 21:00 horas, de lunes a viernes, excepto feriados.

Revisa la restricción vehicular de este martes

Los vehículos que tienen restricción vehicular este martes, son los que su patente termina en uno de estos números:

Automóviles catalíticos inscritos previo al 1 de septiembre del 2011: 0 – 1.

Automóviles no catalíticos que no tienen sello verde: 0-1-2-3.

Motocicletas previas al 2002: 0-1-2-3.

Motocicletas inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010: 0 – 1.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 0-1-2-3.

Transportes de carga que no tienen sello verde: 0-1-2-3.

Cabe destacar que en el caso de los vehículos que no tienen sello verde, estos no pueden ingresar al anillo de Américo Vespucio, independiente del número en que termine su patente.

De este modo, la recomendación es que los conductores estén pendientes a la restricción vehicular en Santiago. De este modo, se cuida la calidad del aire y se evitan multas.

Las sanciones por no respetar la medida se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto equivale a aproximadamente entre $70 mil y $90 mil.

Vale señalar que la restricción vehicular estará rigiendo en la capital hasta el 31 de agosto. Para conocer más detalles sobre la medida se puede revisar el sitio web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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