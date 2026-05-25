«Está loco»: Preparan querella contra Princeso y lo acusan de acoso sistemático

Recientemente, una ex del chico reality acusó a Princeso de acoso y anunció que se querellará en su contra por injurias y calumnias.

Esto se deba a que en el espacio digital «Sin Editar», Pamela Díaz llegó hasta «Vecinos al Límite» para entrevistar a Princeso, cuyo nombre real es Leonardo Vallana. Instancia, en la cual indicó que su expareja, una psicopedagoga y educadora diferencial con quien estuvo hasta Año Nuevo le habría sido infiel. Además, aseguró que se enteró por videos de índole sexual.

Tras estas acusaciones, la mujer conversó con La Hora sobre el tema y quiso desmentir las palabras del chico reality, a quien acusó de acoso sistemático.

Es importante mencionar que la educadora no quiso revelar su nombre por temas de privacidad.

Potentes acusaciones contra Princeso

La mujer estuvo con el chico reality hasta la noche de Año Nuevo. Además, tiene una hija de 16 años que nunca aprobó el romance.

Con respecto a la noche en que terminaron, la ex de Princeso indicó: «Yo lo acompañé a un evento en Concepción, en el que el productor no quiso pagarle la mitad de lo acordado por ir a animar».

Frente a esto, indicó que Leonardo le habría pedido que fuera sola al hotel. Algo que la asustó, ya que » «no conocía Concepción y estaba a casi 30 minutos de trayecto».

Y Princeso aseguró que después de esto se habría ido donde otro hombre y que habría sido grabada la intimidad. Sin embargo, la mujer niega esto y la existencia de estos registros.

Además, indicó que estas acusaciones serían parte de un constante acoso que recibiría de parte del chico reality.

La educadora también compartió registros. Entre ellos, un video en el cual se ve a Princeso fuera de su hogar, mientras ella le pide que se vaya. «Ya era la tercera vez que iba a mi casa a hablar conmigo, porque yo lo tenía bloqueado de todas partes», indicó. Además, aseguró que se fue por qué venía llegando su hija con su padre, a quien el participante de Vecinos al Límite «le tendría miedo».

De acuerdo a La Hora, la educadora se encuentra en proceso para querellarse por injurias y calumnias. Esto debido a que las palabras de Princeso ponen en riesgo a su trabajo y también exponen a su hija de ser víctima de bullying.

De este modo, indicó que está conversando con abogados para hacer la denuncia. «De verdad que está loco», indicó.

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