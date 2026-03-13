«Me hice toda la cara de nuevo»: Princeso impacta con drástico cambio físico

Leonardo Vallana, más conocido como «Princeso» dio mucho que hablar durante el año pasado luego de su comentado paso en el reality de Canal 13, Mundos Opuestos.

Y recientemente, generó gran sorpresa con un inesperado cambio físico previo a su ingreso al nuevo programa de telerrealidad «Vecinos al límite».

En el espacio «Encuentros Cercanos«, conducido por Sergio Lagos, Princeso mostró su rostro luego de hacerse unos retoques estéticos.

«Míralo cómo está. Princeso versión 2026, no solo hay un trabajo físico, algo te hiciste en la cara», le dijo el animador del programa luego de que el chico reality ingresó al set.

Frente a esto, el joven que brilló en Mundos Opuestos indicó: «Estamos preparándonos para Vecinos al Límite. Yo soy hermoso natural, del Olimpo».

Princeso sorprendió con retoques en su rostro

El exchico reality mencionó: «Nos retocamos la cara. Me hice toda la cara de nuevo. Me hice la papada, la pera, los pómulos, la nariz, todo».

En este sentido, Sergio Lagos le mencionó: «Tú ya venías guapo y ahora quedaste mejor aún, ¿es una operación?».

Frente a esto, Princeso le contestó que «no, fue todo por estética, por canje».

Por otro lado, a través de una publicación en Instagram, el Dr. Danny Escobar, quien estuvo detrás de este procedimiento explicó: «Realicé una armonización facial completa a Princeso, para que llegue con un rostro más fresco, definido y natural frente a las cámaras».

Reacciones en redes

Como era de esperar, el post de Escobar provocó que diversos usuarios reaccionaran al cambio de imagen de Princeso.

«Increíble ambos saludos»; «El danny un seco»; «Está más musculoso»; «Inyectate unas NEURONAS también»; «No necesitas nada para parecer Princeso, ya lo eres»; «Este cada vez se está pareciendo mas a la daniela aranguiz», fueron solamente algunos de los comentarios que recibió el post.

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