13 Mar, 2026. 12:38 hrs

Lollapalooza Chile 2026: conoce lo elementos prohibidos y permitidos en esta nueva versión del esperado evento

Se dieron a conocer los elementos prohibidos y permitidos para el Lollapalooza Chile 2026. Revísalos a continuación.

Por Iván López
Lollapalooza Chile 2026 (3)
Agencia Uno

Durante este viernes 14, sábado 14 y domingo 15 de marzo se estará llevando a cabo el esperado festival Lollapalooza Chile 2026. En este sentido, se dieron a conocer los objetos permitidos y prohibidos. Medida que tiene la finalidad de asegurar un espacio seguro para todos los asistentes.

De este modo, a continuación te dejamos el listado de objetos que están permitidos en el famoso evento que este año regresa al Parque O’Higgins:

  • Botella para tomar agua reutilizable de 500 ml y botella de agua plástica.
  • Contenedor de agua. Por ejemplo, cantimplora, camelbak y mamaderas plásticas vacías.
  • Sombrilla de papel de mano para protegerse del sol.
  • Bloqueador y desodorante, pero que no sea en aerosol.
  • Maquillaje, que no tenga espejos.
  • Polerones, chaquetas, mantas y toallas.
  • Binocular.
  • Cámara fotográfica de lente fijo (no profesional)
  • Cargador externo con batería fija (no extraíbles). Capacidad máxima 20.000 mAh.

Por otro lado, quienes vayan con hijos podrán ingresar son mamaderas, colados y comida de bebés sellados. Además, se permiten coches de bebé, pero serán revisados antes del ingreso al evento.

Los elementos prohibidos para Lollapalooza Chile 2026

A continuación te dejamos los elementos que están prohibidos en Lollapalooza Chile 2026, lo que serán retenidos en el ingreso.

  • Cualquier elemento cortopunzante.
  • Alcohol y sustancias prohibidas.
  • Cualquier envase o vaso de vidrio, incluyendo espejos o perfumes.
  • Alimentos y líquidos. Solo se permiten colados o picados sellados, en el caso de quienes asistan con niños.
  • Tiendas de campaña, sillas y pisos.
  • Equipos fotográficos profesionales, como drones y otros accesorios.
  • Monopatines, skates scooters o patines.
  • Animales de compañía. Excepto perros de servicio, presentando el certificado que lo acredite.
  • Cigarrillos electrónicos, vaporizadores con batería removible y artículos similares.
  • Punteros láser.

Asimismo, cualquier objeto que se pueda ser considerado inseguro será retenido en el ingreso por el equipo de seguridad de Lollapalooza Chile 2026. 

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