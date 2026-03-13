Lollapalooza Chile 2026: conoce lo elementos prohibidos y permitidos en esta nueva versión del esperado evento

Durante este viernes 14, sábado 14 y domingo 15 de marzo se estará llevando a cabo el esperado festival Lollapalooza Chile 2026. En este sentido, se dieron a conocer los objetos permitidos y prohibidos. Medida que tiene la finalidad de asegurar un espacio seguro para todos los asistentes.

De este modo, a continuación te dejamos el listado de objetos que están permitidos en el famoso evento que este año regresa al Parque O’Higgins:

Botella para tomar agua reutilizable de 500 ml y botella de agua plástica.

Contenedor de agua. Por ejemplo, cantimplora, camelbak y mamaderas plásticas vacías.

Sombrilla de papel de mano para protegerse del sol.

Bloqueador y desodorante, pero que no sea en aerosol.

Maquillaje, que no tenga espejos.

Polerones, chaquetas, mantas y toallas.

Binocular.

Cámara fotográfica de lente fijo (no profesional)

Cargador externo con batería fija (no extraíbles). Capacidad máxima 20.000 mAh.

Por otro lado, quienes vayan con hijos podrán ingresar son mamaderas, colados y comida de bebés sellados. Además, se permiten coches de bebé, pero serán revisados antes del ingreso al evento.

Los elementos prohibidos para Lollapalooza Chile 2026

A continuación te dejamos los elementos que están prohibidos en Lollapalooza Chile 2026, lo que serán retenidos en el ingreso.

Cualquier elemento cortopunzante.

Alcohol y sustancias prohibidas.

Cualquier envase o vaso de vidrio, incluyendo espejos o perfumes.

Alimentos y líquidos. Solo se permiten colados o picados sellados, en el caso de quienes asistan con niños.

Tiendas de campaña, sillas y pisos.

Equipos fotográficos profesionales, como drones y otros accesorios.

Monopatines, skates scooters o patines.

Animales de compañía. Excepto perros de servicio, presentando el certificado que lo acredite.

Cigarrillos electrónicos, vaporizadores con batería removible y artículos similares.

Punteros láser.

Asimismo, cualquier objeto que se pueda ser considerado inseguro será retenido en el ingreso por el equipo de seguridad de Lollapalooza Chile 2026.

También te podría interesar: Lollapalooza Chile 2026: Este es el line up completo del primer día del evento

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google