Lollapalooza Chile 2026: conoce lo elementos prohibidos y permitidos en esta nueva versión del esperado evento
Se dieron a conocer los elementos prohibidos y permitidos para el Lollapalooza Chile 2026. Revísalos a continuación.
Durante este viernes 14, sábado 14 y domingo 15 de marzo se estará llevando a cabo el esperado festival Lollapalooza Chile 2026. En este sentido, se dieron a conocer los objetos permitidos y prohibidos. Medida que tiene la finalidad de asegurar un espacio seguro para todos los asistentes.
De este modo, a continuación te dejamos el listado de objetos que están permitidos en el famoso evento que este año regresa al Parque O’Higgins:
- Botella para tomar agua reutilizable de 500 ml y botella de agua plástica.
- Contenedor de agua. Por ejemplo, cantimplora, camelbak y mamaderas plásticas vacías.
- Sombrilla de papel de mano para protegerse del sol.
- Bloqueador y desodorante, pero que no sea en aerosol.
- Maquillaje, que no tenga espejos.
- Polerones, chaquetas, mantas y toallas.
- Binocular.
- Cámara fotográfica de lente fijo (no profesional)
- Cargador externo con batería fija (no extraíbles). Capacidad máxima 20.000 mAh.
Por otro lado, quienes vayan con hijos podrán ingresar son mamaderas, colados y comida de bebés sellados. Además, se permiten coches de bebé, pero serán revisados antes del ingreso al evento.
Los elementos prohibidos para Lollapalooza Chile 2026
A continuación te dejamos los elementos que están prohibidos en Lollapalooza Chile 2026, lo que serán retenidos en el ingreso.
- Cualquier elemento cortopunzante.
- Alcohol y sustancias prohibidas.
- Cualquier envase o vaso de vidrio, incluyendo espejos o perfumes.
- Alimentos y líquidos. Solo se permiten colados o picados sellados, en el caso de quienes asistan con niños.
- Tiendas de campaña, sillas y pisos.
- Equipos fotográficos profesionales, como drones y otros accesorios.
- Monopatines, skates scooters o patines.
- Animales de compañía. Excepto perros de servicio, presentando el certificado que lo acredite.
- Cigarrillos electrónicos, vaporizadores con batería removible y artículos similares.
- Punteros láser.
Asimismo, cualquier objeto que se pueda ser considerado inseguro será retenido en el ingreso por el equipo de seguridad de Lollapalooza Chile 2026.
También te podría interesar: Lollapalooza Chile 2026: Este es el line up completo del primer día del evento
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.