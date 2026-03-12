Lollapalooza Chile 2026: Este es el line up completo del primer día del evento

Finalmente, después de meses de espera, Lollapalooza Chile 2026 aterriza este viernes 13 de marzo. Con su regreso al famoso Parque O’Higgins. El evento promete ser un gran éxito para quienes ya aseguraron sus pulseras al show.

Este espectáculo reunirá a diversos artistas internacionales y nacionales en distintos sectores del recinto, con tres jornadas de música en vivo. Desde este viernes 13 hasta el 15 de marzo escucharemos cómo la Región Metropolitana vibra con la energía de los invitados que dejarán todo y más en el escenario.

A su vez, desde el sitio web de Lollapalooza Chile, informaron la apertura de los accesos al evento, para no aglomerar filas y que la entrada sea más accesible y rápida.

Metro de Santiago también se unió al Lolla y desde este viernes extenderá el horario de servicio para que puedas llegar lo más cerca a tu hogar.

Revisa el line up completo del viernes 13 de marzo:

La primera fecha del festival estará marcada por un line up que trae el pop internacional, rap estadounidense, rock alternativo y música urbana chilena.

Artistas como Sabrina Carpenter (que encabezará el primer día) Doechii o Young Cister (cerrará la primera noche) son solo algunos que pisarán el escenario del Lolla.

Veremos por primera vez a Sabrina Carpenter en Chile, la artista estadounidense que ha logrado posicionarse en los primeros lugares de los charts globales. Su presentación en el Lollapalooza se perfila como uno de los más esperados del line up.

Otra de las artistas que buscará enamorar al público chileno es Doechii. La rapera estadounidense es actualmente una de las artistas emergentes más potentes de la escena internacional, mezclando hip hop, R&B y pop.

Su presencia en el festival también demuestra la diversidad del cartel del Lolla, que cada año apuesta por artistas que marcan tendencia en la industria musical.

Y sin desmerecer el talento nacional, este viernes también se presentarán diversos artistas chilenos. Uno de ellos trasciende de lo típico de un concierto, prometiendo un gran espectáculo: 31 Minutos. El grupo de marionetas que acompañó la infancia de miles de chilenos, llegará al Lolla con un increíble show.

A esto se suma el género urbano chileno, que durante estos años ha tenido un alto crecimiento. Entre ellos se destaca Young Cister, quien será el encargado de cerrar la primera noche.

Esta es la parrilla completa del viernes 13 en Lollapalooza Chile:

Escenario – Cenco Malls

The Warning

GEPE

Ruel

Doechii

Sabrina Carpenter

Escenario – Banco de Chile

Dracma

Bad Nerves

Airbag

Interpol

Deftones

Young Cister

Escenario – Alternative

Cleaver

Lany

Viagra Boys

Men I Trust

Tom Morello

Escenario – Perry´s

Benja Valencia

Bryartz

Saske

3ballmty

Six Sex

Horsegiirl

Bunt.

Ben Bohmer

Kygo

Escenario – Lotus

Consequence of Energy

Drink the sea

Amigos de artistas

The la planta

Gondwana

Escenario Kidzapalooza

Los Machinga

Despertando las neuronas

31 Minutos

Y estos son los horarios correspondientes de cada artista:

