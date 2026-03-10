Lollapalooza Chile 2026: Conoce la extensión horaria de Metro de Santiago durante el evento

Este viernes inicia el evento que muchos han estado esperando. Lollapalooza Chile 2026 se desarrolla los días 13, 14 y de marzo. De este modo, se esperan tres inolvidables días llenos de música, ambiente y energía, el festival vuelve al Parque O’Higgins con todo.

Los shows iniciarán desde temprano, por lo que desde el sitio del festival ya han informado sobre nuevas puertas para ingresar al evento y locales abiertos para realizar el retiro de tu pulsera, teniendo una experiencia más rápida y cómoda.

Las jornadas y lineups por día ya están anunciadas, por lo que los espectáculos terminarán entre las 00:00 hasta las 01:00 hrs.

Por ello, revisa todos los detalles sobre la extensión horaria que entregará Metro de Santiago tras el cierre de cada jornada del Lollapalooza.

Extensiones del Metro

Mediante las redes sociales de Metro, anunciaron que durante el viernes 13 y sábado 14, extenderán su horario de servicio hasta las 02:00 hrs de la madrugada. Para el domingo 15, será hasta las 01:00 horas.

A su vez, informó de las estaciones que estarán disponibles, conectando como la Línea 1 con Línea 6 y 5, entre otras.

Revisa el detalle de las estaciones abiertas:

Lollapalooza Chile 2026

Uno de los eventos más relevantes, que convoca a diferentes artistas exitosos y emergentes, está a pocos días de marcar una nueva edición en Chile. Esta vez, el lineup del Lollapalooza se llena del pop, el rock y diversos géneros musicales que no dejará a ningún gusto musical fuera.

Incluso, contará con múltiples presentaciones de cantantes chilenos, que se destacan entre el rock nacional, pop y género urbano, marcando un hito para los artistas que siguen construyendo su carrera de artistas de Chile.

Sabrina Carpenter, DJO, Katseye, Chappell Roan, Lorde, Tyler, The Creator y muchos más son sólo algunos de los famosos internacionales que pisarán el territorio chileno en el Parque O’Higgins, esperando que, de sorprenderse con el público fanático del país, realizar un concierto propio, o al menos eso es lo que esperan los fans.

Entre los artistas nacionales, se destaca la cantante urbana que ha batido récords recientemente: Katteyes. Akriila, Young Cister, 31 Minutos, Pablito Pesadilla, son algunos de los que representarán al país en el tan esperado Lollapalooza 2026.

