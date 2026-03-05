Katteyes revela momento en RadioActiva que dio origen «Todo Ke Ver» con Jere Klein: «Si yo nunca hubiera dicho eso…»

Recientemente, se llevó a cabo el lanzamiento del nuevo álbum de Jere Klein titulado «Jeremias». Instancia en la que varios de sus colegas de la música urbana estuvieron acompañándolo. Una de ellas fue Katteyes, quien se tomó un tiempo para conversar con RadioActiva.

En este contexto, la joven cantante recordó el éxito que tiene con Jere, el que se titula «Todo ke ver» y dio a conocer la importancia que tuvo la 92.5 para su lanzamiento.

Recordemos que durante el año pasado, en una visita a «HiperActiva, Vamo a Calmarno», Katteyes se sometió al tradicional «rapidín». Dinámica en la que los locutores indican el nombre de algo o alguien y los invitados tienen que decir lo primero que se les viene a la cabeza.

En este sentido, tras escuchar Jere Klein, Katteyes respondió «Todo que ver». Y tiempo después los cantantes urbanos lanzaron su tema juntos.

Katteyes y el origen de «Todo ke ver» con Jere klein

Y recientemente, Katteyes confesó: «Yo creo que gracias a RadioActiva es que salió ‘Todo Ke Ver'».

«Si yo nunca hubiera dicho eso, la canción no se hubiera creado y no hubiera pasado nada. Así que muchas gracias RadioActiva», agregó.

En este contexto, la joven entregó más detalles de cómo surgió esta exitosa colaboración con Jere Klein.

«Yo dije eso en la radio y semanas después fue que se planteó el proyecto», mencionó Katteyes.

Además, agregó: «El primer junte fue, si no me equivoco, en ‘Somos Diferentes Remix’ (…) Nos conocimos ahí grabando el video. Hubo una vibra muy cool, nos caímos super bien. Después salió ‘Báilame Así’ con el Lucky y después «Todo Ke Ver».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google