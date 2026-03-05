“Conoció a toda su familia”: Revelan inéditos detalles de la relación entre doctor Vidal y Nicole Block

Hace unos días el destacado médico cirujano, Pedro Vidal, conocido por su programa “Cirugía de cuerpo y alma”, fue acusado por presuntamente romper el vínculo profesional entre médico-paciente. La víctima, en este caso, se trataría de Nicole Block, actriz que conocía al doctor.

En un testimonio publicado por la actriz, Block aseguró que el doctor se habría sobrepasado con ella, incitándola a tener encuentros íntimos. En su cuenta de Instagram, difundió extractos de chats que mantenía con Vidal, donde se apreciaban los dichos de la actriz.

Por parte del médico cirujano, confesó hacia una cuenta de farándula que “cayó en la trampa” de Nicole. Además, reveló que entre ellos hubo una relación casual.

Cercanos desmienten acusación de Block

Sin embargo, tras exponer la acusación del doctor, el círculo de Pedro Vidal salió a hablar y entregó nuevos detalles, asegurando que entre ellos hubo una relación formal y estable por más de un año.

Incluso, fuentes cercanas mencionaron que Nicole Block mantenía un íntegro acercamiento a la familia del cirujano, lo que terminó transformando la polémica en diferentes versiones.

En esa misma línea, la actriz también había participado constantemente en las reuniones sociales y familiares del profesional de la salud.

«Ambos habrían tenido una vida de pareja normal, compartiendo actividades cotidianas e, incluso, la actriz estaba plenamente integrada al núcleo más íntimo del médico, conociendo a toda su familia», reveló anónimamente la persona al medio LUN.

La misma fuente expuso que ella era muy importante para el médico. Creía que no era una relación casual y que se les veía a tener una relación seria.

