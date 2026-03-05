“Llegó el día…” Javiera Contador deja emotivo mensaje previo a su cirugía contra el cáncer a la tiroides

“Llegó el día”, así inició la dedicatoria de Javiera Contador, actriz conocida por su papel “Kena” en la antigua serie Casados con hijos, revelando su cirugía de este jueves para combatir el cáncer a la tiroides que padece.

Fue a finales de enero cuando contó sobre su diagnóstico. En su podcast, junto a Virginia De María, “Demasiada Información”, la actriz confirmó que, si bien tenía controlada su enfermedad, debía someterse de todos modos a una cirugía.

“Dentro de los cánceres, es un cáncer buena onda”, dijo fiel a su estilo. “Es un cáncer amigable. Tengo cáncer a la tiroides. Le puede pasar a cualquier persona”, dijo en aquel episodio del podcast.

De hecho, en conversación con “Tu Día”, enfatizó en el miedo que sentía tras la espera de la cirugía. La razón, por lo que le podría ocurrir a su voz.

“Lo que está justo pegado a la tiroides son los nervios que van a las cuerdas vocales, los que vienen del cerebro. Es súper importante hacerse controles, revisarse”, dijo durante el matinal de Canal 13.

Es así como este jueves 5 de marzo llegó el momento de realizarse la operación. Desde la clínica, a pocos minutos de ingresar al quirófano, se mostró optimista y entregó una breve dedicatoria a sus seguidores, donde agradeció por todas las muestras de cariño.

El emotivo mensaje de Javiera Contador

“Ya me pusieron las pantys sexies antitrombosis. Se va el huevito tumor (grande igual) y con eso ojalá que también se vaya el cáncer de tiroides”, expresó en una publicación de su cuenta de Instagram.

“Gracias por la buena energía, los buenos deseos, los datos y todo el amorcito. Que se les multiplique. Nos belmont prontito”, agregó la actriz, acompañando el mensaje con imágenes donde se le ve a ella en pabellón y las famosas pantys.

