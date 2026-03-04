Bad Bunny comparte emocionante mensaje dedicado a Chile y hace importante promesa: «Algún día…»

A tan solo unas semanas de sus masivos concierto en el Estadio Nacional, Bad Bunny utilizó sus redes sociales para compartir un inesperado mensaje dedicado a Chile, e incluso hizo una importante promesa.

El cantante puertorriqueño publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram. De este modo, compartió registros de nuestro país, de las calles de Santiago, en la Viña Concha y Toro en Pirque y un perrito con cartel del fan club nacional. Incluso incluyó canciones como «Tren al sur» de Los Prisioneros y «Peligrosa» de FloyyMenor.

Y en su última historia compartió una palabras, en la que valoró el apoyo que ha recibido el reggaetón y su propia carrera.

El mensaje que Bad Bunny para Chile

«Chile fue uno de los primeros en abrazar la cultura y el movimiento del reguetón de Puerto Rico en los 2000’s», comenzó escribiendo el puertorriqueño.

«Por eso no es casualidad que hoy, más de 20 años después, también tengan su propia escena de reguetón y sea exitosa en el mundo», agregó Bad Bunny.

En este sentido, también se refirió al apoyo que recibió por nuestro país desde los inicios de su carrera. «Así como creyeron y apoyaron a muchos artistas de Puerto Rico, también lo hicieron conmigo desde el 2016 y lo agradezco infinitamente», indicó.

«Jamás olvidaré aquel 2017 que los visité por primera vez; las discotecas, el Caupolicán, hasta llegar a Viña del Mar, el Movistar Arena y el Estadio Nacional. Me han acompañado en cada etapa de mi carrera y eso lo valoro mucho», añadió Bad Bunny.

Las palabras del querido cantante llegan después de que se viralizaron diversos registros de sus conciertos, en los que la gente le pedía con «120». En este sentido, el artista hizo una importante promesa.

«Algún día cantaremos 120 juntos, lo prometo. Chi Chi Chi Le Le Le», expresó Bad Bunny.

