Sin tapujos: Daniela Aránguiz responde a supuesta orden de arresto en su contra

Este lunes, durante el programa Plan Perfecto de Chilevisión, se reveló que la defensa de Juan David Rodríguez, cantante chileno conocido por su participación en el antiguo programa “Rojo”, pidió una orden de arresto en contra de Daniela Aránguiz.

Los motivos, por no presentarse a una audiencia bajo el contexto de la querella por injurias presentada en su contra. El abogado Claudio Rojas, panelista del programa de espectáculos, explicó que todo se remonta a unos antiguos dichos sobre el cantante.

“Él se querelló en contra de Daniela por lo que habló cuando Juan David vino a Primer Plano. Daniela dijo básicamente que él hablaba muchas cosas torpes producto del consumo de sustancias”, mencionó.

Los otros detalles

En esa misma línea, agregó que los dichos de Aránguiz se convirtieron en una querella en su contra y que había una audiencia pendiente.

“Daniela se excusó de ir porque estaba con problemas gastrointestinales. El abogado de ella se presenta sin el certificado y quedó de acompañarlo en el tercer día”, añadió.

Sin embargo, el certificado que justificaba la inasistencia todavía no aparece en el sistema del Poder Judicial, por lo que el querellante decidió presentar una solicitud de orden de arresto tras no haber comparecido.

A su vez, Claudio Rojas aclaró que la orden todavía no se ha despachado.

“Lo que hay materialmente, es que se ha presentado una solicitud de orden de arresto en contra de Daniela Aránguiz por incomparecencia a la audiencia y no haber presentado el debido justificativo”, explicó.

La respuesta de Aránguiz

A través de su cuenta de Instagram, Daniela Aránguiz compartió unas palabras que simulan una declaración pública.

En ella, desmintió las declaraciones realizadas en el programa de CHV y que la difusión de la información “no solo carece de sustento, sino que constituye un intento grave de desacreditarme públicamente, afectando mi honra, reputación y dignidad”, escribió.

Frente a la situación, aseguró que solicitará a sus abogados para que evalúen todas las acciones legales, civiles y penales que correspondan.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google