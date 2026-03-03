Revelan actual estado de salud de motociclista que sufrió choque con Fran Maira

Un grave accidente de tránsito ocurrido el pasado 24 de febrero en Lo Barnechea, llamó la atención del espectáculo chileno al saber que quien protagonizó el choque se trataba de Fran Maira, cantante urbana y jurado de “Cuánto vale el show” de Chilevisión.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando la cantante se pasó un semáforo en auto, ocasionando el choque contra un motociclista. La situación terminó con Maira en los tribunales y la víctima en estado grave en el hospital.

Hasta ahora, la artista se tomó un tiempo de las redes sociales y programas de televisión, donde se suponía que la veríamos en la segunda temporada de Fiebre de Baile, que comenzó este lunes en horario prime.

El actual estado de salud del motociclista

A días del accidente, se conocieron nuevos antecedentes sobre la salud de Mayerson Zapata de 23 años, quien continúa hospitalizado bajo estricta observación médica.

La actualización fue breve. Durante la transmisión de Zona de Estrellas mencionaron que su salud actual no es la más óptima, pero con altas esperanzas: sigue grave, aunque estable y salió de la UCI.

Según detallaron en el programa, el motociclista aún se mantiene con un delicado estado de salud. Durante la conversación, el colaborador de «Todo se sabe» comentó lo siguiente: “lo que he podido averiguar es que el muchacho está mal, como que está estable, pero no está bien».

Fue allí que Adriana Barrientos mencionó que el chico salió de la UCI y ahora estaría en la UTI, aunque su estado de salud sigue siendo de preocupación. «Al ver el estado del auto de Fran Maira, fue pérdida total, contra el cuerpo de este jovencito de 23 años», dijo Barrientos.

«Es difícil llevar una carga así a cuestas, hay que vivirlo», explicó Paula Escobar tras la situación en la que se encuentra Fran Maira.

Lo que opina la familia de la víctima

El día posterior al accidente, el padre de Mayerson, Luis Zapata, conversó con la prensa para entregar detalles de cómo se enteró del accidente automovilístico de su hijo. En esa misma línea, explicó que no guarda rencor contra la artista.

“No tengo nada en contra de la señora, ella no salió a matar a mi hijo ni mucho menos”, mencionó el padre. Sus palabras generaron impacto en redes sociales, donde han manifestado apoyo a la familia del joven.

¿Qué se sabe del regreso de Fran Maira a la TV?

Ayer fue el estreno de la segunda temporada de Fiebre de Baile, espectáculo de competencia bailable en el que se esperaba ver a Fran Maira, pero tras la situación, se ausentó hasta previo aviso.

La animadora Diana Bolocco informó que la artista no estaría presente en el primer capítulo del programa y en los siguientes. Explicó que la decisión responde directamente a la delicada situación vivida tras el siniestro.

“Es de público conocimiento lo que sucedió con Fran, que protagonizó ese lamentable accidente. Y ese es el motivo por el que ella hasta ahora no va a estar en la competencia”, comentó Bolocco.

