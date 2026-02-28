Inesperado momento en el matinal de Chilevisión: retiran gráfica de otro canal en plena transmisión

Durante la jornada de este viernes, se vivió un inesperado y cómico momento en el matinal de Chilevisión, «Contigo en la Mañana».

Resulta que en plena emisión del programa, trabajadores del canal ingresaron al set con el objetivo de retirar una gráfica que estaba instalada del canal TNT Sports Chile.

El momento dio que hablar y fue compartido por la mismas redes sociales de Chilevisión. «Cosas que pasan en vivo», escribieron. Además, mostraron cómo el equipo sacó la escena del canal mientras se emitía el espacio, lo que generó múltiples risas.

Las reacciones que dejó el momento en el matinal de CHV

El momento generó múltiples reacciones en los cibernautas, quienes se tomaron con humor este inesperado momento.

«Estamos claros que comparten el mismo estudio»; «Eso de pagar el arriendo 50/50 tiene sus consecuencias»; «Julio cesar pintado para TST»; «Jaajjajajaja un chascarro. Jajajajaja se pasaron», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

Es importante señalar que Chilevisión comparte su sede con TNT Sports Chile y CNN Chile en el recinto ubicado en Machasa. Lugar en el que se realizan las producciones y transmisiones en vivo.

En tanto, este cómico e inesperado momento en el matinal de CHV fue tomado con humor por el equipo del programa y la audiencia, lo que queda demostrado con los comentarios de usuarios en redes sociales.

