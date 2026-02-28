Dueto explosivo con Ana Tijoux y doble premio: Paulo Londra firma noche redonda en Viña 2026

Con una entrada al más puro estilo boxeador, evocando a Mike Tyson, Paulo Londra sorprendió al aparecer entre el público antes de subir al escenario de la Quinta Vergara. Así comenzó una presentación que desde el primer minuto desató la euforia en la última noche de Viña 2026.

Con el “Monstruo” completamente entregado, el cordobés repasó lo mejor de su repertorio: “Condenado para el millón”, “Tal vez”, “Adán y Eva” y “Cuando te besé”, coreadas de principio a fin. La fiesta urbana también incluyó uno de los himnos del verano pasado: “A 200 Remix”, popularizada junto a Jairo Vera, Bayron Fire y King Savage.

Paulo Londra la rompe en Viña 2026

El punto más alto llegó cuando invitó al escenario a Ana Tijoux. Juntos interpretaron “1977”, clásico de la rapera nacional, mientras Londra sumó versos inéditos mencionando 1998, su año de nacimiento. La Quinta explotó en aplausos.

El show cerró con más hits y una ovación gigante que se tradujo en Gaviota de Plata y Gaviota de Oro. Noche perfecta para Paulo Londra.

