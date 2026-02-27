Festival de Viña 2027: Revelan a los humoristas que estarían en la próxima edición del evento en la Quinta Vergara

El bloque del humor en el Festival de Viña del Mar es el momento indicado para que el público disfrute y se ría, o se aburra y genere las pifias del monstruo. En la edición de este 2026, los comediantes de cada jornada tienen la racha en la que ninguno ha sido pifiado por el público.

Es así, como llegando al último comediante de Viña 2026, Pastor Rocha, cerrará el bloque del humor este viernes 27 de febrero.

Con la participación de Stefan Kramer, Rodrigo Villegas, Esteban Düch, Asskha Sumathra, Piare con P y próximamente Pastor Rocha, damos fin al espectáculo humorístico del festival.

Sin embargo, ya salieron al aire supuestos nombres que estarían presentándose en el próximo show de Viña 2027. La razón, tras ser invitados a disfrutar del espectáculo por el mismo director del evento, quien habría adelantado a sus favoritos para hacer reír al monstruo.

Los humoristas que estarían en Viña 2027

Juan Pablo González, nombre del director del Festival, está completamente interesado en subir a la próxima parrilla viñamarina a dos humoristas exitosos nacionalmente.

En conversación durante “Only Viña” Jorge Alís, panelista del programa, le preguntó al director si existe una posibilidad de que los integrantes de “El Muro” estén en el próximo año del festival.

A lo cual, González confesó que es muy probable que el elenco llegue a Viña 2027. De ser así, marcaría el esperado debut del grupo de Morandé con Compañía en la Quinta Vergara.

“Han construido una historia larga con el público, tienen la capacidad de conectarse con la audiencia y hacer un humor muy rápido y atractivo, yo creo que están dadas las condiciones. Ojalá tener a ‘El Muro’ el próximo año en Viña y a ti también”, dijo Juan Pablo González, invitando también al comediante Jorge Alís.

Toto Acuña, que estaba en el estudio del programa de Mega, agradeció las palabras y la invitación. Cree que «El Muro» estaría feliz por aceptar tal desafío, que sería uno de los más importantes del grupo de comediantes.

“Somos un gran equipo, es algo que obviamente se ha especulado y se nos ha preguntado varias veces de que podamos estar en Viña. Creo que el Festival tiene algo muy familiar y que uno a todo Chile, ‘Detrás del Muro’ también lo tiene. Sería algo muy bonito de hacer”, mencionó el integrante de El Muro, Toto Acuña.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google