Mateo Bocelli dedica emotivo mensaje a Chile y confirma concierto en 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Hoy se cierra la edición 65° del Festival de Viña del Mar 2026, certamen que ha batido récords de rating, con grandes invitados y artistas que deslumbraron en el escenario.Uno de los rostros que más presencia tuvo durante la semana fue el cantante Matteo Bocelli.

El artista cerró la primera noche del Festival. Además de su presentación, fue el jurado de la competencia internacional, y para rematar, ganó la corona a Rey de Viña 2026.

A pesar de que no hubo piscinazo, por falta de tiempo y muchas actividades del jurado entre medio, el italiano entregó un emotivo mensaje en agradecimiento al público chileno, quienes hicieron sentir a Bocelli como en su propia casa.

El mensaje de Bocelli

A través de sus redes sociales, publicó una tierna dedicatoria. “Viña del Mar… qué semana inolvidable”, escribió.

En el texto, aludiendo a su última noche en la Quinta, terminó agradeciendo por el cariño que ha recibido, adelantando un gran anuncio.

“Y si pensaban que esta semana no podía ser mejor…”, continuó antes de entregar una importante noticia.

En este sentido, anunció regresará a Chile el próximo 21 de octubre en el Movistar Arena con su tour «Falling In Love».

Además, confirmó que las entradas estarán a la venta en el sitio web de Punto Ticket desde el 6 de marzo, con una preventa exclusiva el 4 de marzo.

Lo que vivió en el escenario de la Quinta Vergara no fue solo una presentación, sino el nacimiento de un lazo profundo con el público chileno.

El éxito de Matteo Bocelli en Viña 2026 no fue casualidad. Aunque su nombre saltó a la fama al compartir escenario con su padre, Andrea Bocelli, su debut en solitario en el certamen demostró su talento y conexión con el monstruo viñamarino.

Pero más que su voz, lo que también conquistó a sus fans fue su faceta humana. A diferencia de otras estrellas, Matteo destacó por su sencillez, desde que sus únicas exigencias de camarín fueron una selección de frutas de la estación y alimentos libres de gluten.

Además, lejos de las cámaras, se le vio recorriendo Viña del Mar con total naturalidad, deteniéndose incluso a una misa en la capilla San Miguel de Recreo previo a su show, un gesto que se volvió viral.

