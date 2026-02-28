¡Humor sin filtro! Pastor Rocha conquista Viña con sátira y doble premio: así reaccionaron en redes sociales

Con confianza, ritmo y manejo escénico, Pastor Rocha se paró en la Quinta decidido a incomodar y hacer reír al mismo tiempo. Su personaje abordó la religión desde la ironía y el sarcasmo, apuntando, según dejó entrever en su construcción humorística, a las contradicciones humanas más que a la fe.

El público respondió desde temprano. Hubo risas amplias, aplausos cerrados y una sensación creciente de que la rutina conectaba. Rocha administró bien los tiempos, sostuvo la tensión en los temas más delicados y remató con seguridad. El desenlace fue claro: Gaviota de Plata y Gaviota de Oro en la última noche del Festival.

Redes sociales se manifestaron tras rutina de Pastor Rocha

En redes sociales, el respaldo fue inmediato. Un usuario escribió: “El personaje del pastor rocha no se ríe de la religión, él ridiculiza al chanta que la predica y al chanta que la profesa, no es más que eso, quien se ofende es solo porque se siente pillado en su falsa fe y falsa actitud”.

Otro comentario fue más allá y apuntó al contexto cultural: “Yo creo que lo que está haciendo el #pastorRocha es un momento histórico de un país multicultural y multireligioso que ve algo de luz al final del oscuro túnel por que pasamos. Te lo dije, Santiago, si llega el día en que me convierta, será con usted, Pastor”.

También hubo mensajes que celebraron su estilo: “Me encanta el Pastor Rocha tiene ese humor sarcástico y negro que pocos tienen y le sale natural, me fascina”.

Entre carcajadas y conversación digital, Pastor Rocha no solo ganó dos Gaviotas: dejó instalada una discusión que trascendió la Quinta.

