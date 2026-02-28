Pablo Chill-E debuta en Viña con show cargado de símbolos, invitados y doble Gaviota

El debut de Pablo Chill‑E en el Festival de Viña 2026 no fue solo un concierto. Fue una puesta en escena cargada de simbolismos, guiños a la cultura chilena y un recorrido potente por sus mayores éxitos.

El “Shishiboss” hizo vibrar a la Quinta con lo mejor de su repertorio, en un show que no tuvo puntos bajos. Pero uno de los momentos más comentados estuvo en la escenografía: un mural con cuatro rostros que acompañó toda la presentación. Se trataba de Milan, Galee Galee, Giuliano Yankees y Kevin Martes 13, figuras fundamentales en su vida y carrera, hoy fallecidas. El homenaje marcó el tono emotivo de la noche.

Pablo Chill-E en Viña 2026

La fiesta también tuvo invitados de peso. Desde España llegó Yung Beef para interpretar “Singapur”. Luego se sumaron Harry Nach, Bryartz, Julianno Sosa y Arte Elegante, consolidando una noche de hermandad urbana.

El cierre fue íntimo. Pablo sacó un papel y, a la antigua, leyó un discurso dedicado a las residencias y hogares de menores, en un mensaje directo y sin filtro. La emoción fue total. El “Monstruo” respondió con ovación y doble Gaviota, sellando un estreno inolvidable.

