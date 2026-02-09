Chile en el Super Bowl 2026: las figuras nacionales que fueron parte del show de medio tiempo de Bad Bunny

El tan esperado espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 fue todo un éxito. Batió récords al show de este evento más visto por la audiencia quedando en primer lugar con 135,4 millones de espectadores. Entre tanta maravilla, la participación de chilenos estuvo más que presente en el escenario.

Desde Pedro Pascal en la casita hasta el chileno que estuvo detrás del vestuario de Lady Gaga, revisa aquí quiénes son los afortunados que dieron de su parte en el gran show.

Pedro Pascal

El actor chileno, conocido por sus grandes papeles en diversas películas y series, como “The Mandalorian” o “The Last Of Us”, estuvo presente en el show de Bad Bunny del Super Bowl, específicamente en la escena donde vemos “la casita” del artista.

Se le vio bailando las canciones del puertorriqueño y compartió momentos con las cantantes Karol G y Cardi B, entre otros artistas más.

Una bailarina chilena en el medio tiempo

Barby Moscoso, es una coreógrafa profesional chilena. Ha pisado diferentes escenarios como bailarina para artistas como Karol G y Luis Fonsi, entre otros.

Estuvo presente en la última edición de los Latín Grammys y ahora participó en el show de Bad Bunny. Se puede observar mejor su presencia en la parte donde el cantante está bailando con Lady Gaga.

Dysbit, en la canción “Voy a llevarte pa PR”

Dysbit es un productor y beatmaker chileno. Produjo junto con Tainy y La Paciencia PR la canción de Bad Bunny, “VOY A LLeVARTE PA PR”, que sonó durante el medio tiempo del Super Bowl.

El reconocimiento también se lo lleva por haber sido parte del álbum “Debí Tirar Más Fotos” que recientemente ganó un Grammy a Álbum del Año.

Ha producido canciones de diferentes artistas urbanos del momento como Kidd Voodoo, EasyKid, Julianno Sosa y más.

Si bien su presencia no fue física, trabajó en “VOY A LLeVARTE PA PR” y se escuchó en el gran escenario mientras Bad Bunny coreaba.

Diego Cajas

El diseñador de vestuario nacido en Chile, Diego Cajas, fue parte del equipo detrás del azulado vestido que traía Lady Gaga cuando cantó y bailó junto con Bad Bunny en el Super Bowl.

En sus historias de Instagram, mostró el proceso del vestuario. Ha creado diseños para artistas internacionales como Doja Cat, Xtina, la Met Gala, y más.

¿Colo Colo en el Super Bowl?

La aparición del equipo de fútbol chileno no pasó desapercibido durante uno de los comerciales que se presentaron durante la previa del Super Bowl. En el reclame, se ve a un hombre que está usando un gorro de nada más ni nada menos que del escudo de Colo Colo. Un logro para los albos.

Revisa aquí el comercial.

El increíble show del puertorriqueño unió a todos los países con un discurso que llamó a la paz y dejar el odio atrás. Uno de los primeros países que mencionó al alzar las banderas fue Chile.

