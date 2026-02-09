Con Pedro Pascal incluido: así fue el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

Este domingo Bad Bunny presentó su show de medio tiempo del Super Bowl 2026, con un espectáculo en escena que cautivó a los televidentes y al público del estadio. Cantó hits como “Debí Tirar Más Fotos” y llevó al escenario a artistas como Pedro Pascal, Cardi B, Karol G y muchos más.

Además, Bailó un pedazo de salsa con Lady Gaga y entregó varios guiños a la cultura latina, despidiéndose con un mensaje de unión entre tanto caos americano.

Su show rompió récord de audiencia. Es el más visto de la historia de los Super Bowl con 135,4 millones de espectadores, superando al registro anterior de Kendrick Lamar.

Abrió el espectáculo con el éxito ‘Tití me preguntó’, vestido con un traje completamente blanco y con un estilo de triángulo invertido, inspirado en los uniformes del fútbol americano con el dorsal 64.

“¡Qué rico es ser latino!”, gritó el conejo malo, transformando el escenario del Super Bowl en una mini ciudad, cargada de referencias a latinoamérica. Cada paso que daba, podíamos ver detrás a diferentes personas bailando, vendiendo comida de Puerto Rico, chicas haciéndose las uñas y boxeadores peleando.

“Buenas tardes California, mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio”, se presentaba Bad Bunny. “Si hoy estoy aquí es porque nunca dejé de creer en mí, y tú también deberías creer en ti, vales más de lo que piensas”, dijo mientras sonaba el inicio de su canción ‘Mónaco’.

¿Se entregó el Grammy a él mismo?

Mientras caminaba por este laberinto latinoamericano, vemos en una esquina a un niño que miraba la televisión cuando Bad Bunny recibió el Grammy a Álbum del Año. Es aquí, cuando el artista va hacia él y le entrega el Grammy.

Lo curioso es que el niño tenía un look similar al cantante cuando pequeño, utilizando hasta la misma camisa que vemos en una de sus fotografías antiguas. Esto llenó de conspiraciones a los fans, mencionando que el acto fue un mensaje hacia él mismo demostrándose que logró llegar hasta donde él siempre quiso.

Los artistas que acompañaron a Bad Bunny

Acto seguido, comenzó a sonar ‘Yo Perreo Sola’ de su álbum ‘YHLQMDLG’. El escenario se llenó de mujeres bailando al son de la canción, mientras que en la famosa “casita” que acompañó a benito durante sus conciertos, disfrutaban del ambiente artistas como: Pedro Pascal, Karol G y Cardi B.

También fueron a ver el espectáculo figuras como Becky G, Young Miko, incluso la ex pareja del cantante, Kendall Jenner.

Arriba de la casita, Bad Bunny sufrió una caída y se mostró cómo es por dentro el hogar: Una familia humilde, que estaban viendo la tele, saludan al artista y prosigue con su actuación. Ahí compartió con los famosos y las bailarinas hasta que la cámara hace un switch hacia otro ángulo.

Ricky Martin y Lady Gaga como los cantantes sorpresa

A lo alto, se aprecian dos sillas blancas de plástico. Allí, Ricky Martin cantaba “Lo que le pasó a Hawaii”, entregándonos uno de los momentos más emotivos. La letra, critica la apropiación y la pérdida de la identidad cultural.

Continuando con el show, presenciamos una boda que, según los rumores, la pareja se estaba casando de verdad. Comenzó la fiesta y aparece Lady Gaga para cantar su icónica canción ‘Die With A Smile’ pero esta vez, con una versión más latina, salsa y cumbiera.

Termina la canción y suena ‘Baile Inolvidable’, Bad Bunny bailó con la cantante, dándonos un espacio de puro baile entre los invitados de la gran boda. En una de las escenas, el cantante camina por todos los lugares y despierta a un niño que estaba durmiendo en las sillas. Seguramente, algo que muchos hemos vivido cuando hacían reuniones familiares y nos quedábamos dormidos en la silla.

Acto final

Repleto de compañía, el cantante comienza a recorrer los últimos espacios del escenario. Banderas de todos los países se empiezan a elevar. Antes de irse, dice sus únicas palabras en inglés: “God bless America” (Dios bendiga América), procediendo a nombrar países de todo el mundo, hasta Chile.

Suena la canción que lo llevó a los Grammys, “Debí Tirar Más Fotos”. Todos celebraban, bailaban y compartían, dando por finalizado uno de los espectáculos de medio tiempo más vistos hasta el momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol)

La reacción de Donald Trump

A pesar de los elogios por la presentación de Bad Bunny, hay una persona a la cual no le gustó para nada el espectáculo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que a través de su cuenta de Truth Social posteó un mensaje para el puertorriqueño.

“¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!”, dijo el presidente, concluyendo que el show no tenía sentido y que era una “cachetada a la cara” a su país.

Finalizó diciendo su alegórico mensaje de campaña “MAKE AMERICA GREAT AGAIN!”.

Los expertos esperaban que este fuese el show más visto, con altas expectativas que al final el cantante de Puerto Rico logró cumplir.

