Impacto por acusación contra chico reality de cometer actos íntimos delante de sus compañeros: «Soy hombre, tengo mis necesidades»

Recientemente, en el reality de Diego González, «El Secreto Final» lanzaron una potente acusación contra Junior Playboy.

Esto ocurrió durante una actividad, en la que cada participante debía votar por alguno para eliminarlo del encierro. En este sentido, Marcianeke, no dudó en votar por el exparticipante de Tierra Brava y explicar los motivos.

Potente acusación contra Junior Playboy

En el momento de la votación, Marcianeke criticó duramente al popular chico reality.

El artista urbano señaló: «Te elimino porque nosotros estábamos recién conociéndonos, yo te admiraba antes y te me caíste. Cuando al fin estábamos teniendo una cercanía, me faltaste el respeto, me pasaste a llevar».

Frente a esto, Junior Playboy expresó: «Trato de recordar de qué manera te falté el respeto (…) quiero que aclares qué fue y digamos las cosas como son».

En este sentido, Marcianeke lo acusó de andar «con una vagina artificial». Además, indicó que este habría realizado actos íntimos con su juguete frente a él y Barbero Exótico.

«Esa hue… es para los puros palos«, indicó el popular cantante, antes de que Junior Playboy tomara la palabra.

Frente a esto, el chico reality indicó: «Primero que nada, pónganse en mi lugar; las chiquillas estaban todas acostadas temprano Se encerraron como gallinas. Soy hombre, tengo mis necesidades y lo siento».

«A lo mejor tú invadiste cuando yo estaba ocupado, tienes que tocar el timbre», agregó Junior Playboy.

«No, porque seguro la pasaste malito en esa ventana», le señaló Marcianeke, refiriéndose a un lugar de la casa.

Frente a esto, el chico reality mencionó: «Tienes toda la razón, si soy culpable merezco todos los castigos del mundo».

Vale señalar que Junior Playboy, quien fue un gran fichaje del más reciente reality de Diego González terminó siendo eliminado del encierro.

