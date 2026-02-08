«Tu hermano bajó hace rato el perfil»: Junior Playboy se lanzó sin filtro contra Claudio Valdivia tras «ninguneo» por su ingreso a Fiebre de Baile

La polémica se encendió con fuerza en torno a la segunda temporada de Fiebre de Baile. Esta vez, el cruce tuvo como protagonistas a Claudio Valdivia y Junior Playboy, luego de las declaraciones que se lanzaron en redes sociales.

Todo partió cuando Claudio Valdivia, ex participante del programa, habló con el medio Noticias y Espectáculos y apuntó directo contra el nuevo integrante del espacio.

Sin filtro, lanzó: «No me gusta Junior Playboy. Imagínate, son dos extremos. Fran Maira, artista, que es como una Princesa Alba, pero yo creo que ella tiene un poco más, y Junior Playboy». Luego remató con otra frase que no pasó desapercibida: «No me gusta, le baja mucho el perfil al programa».

Junior Playboy se lanzó sin filtro contra Claudio Valdivia

Por su parte, Junior Playboy no dejó pasar el comentario. A través de sus redes sociales, respondió con todo y comentó el registro con una dura frase: «Y tu hermano bajó hace rato el perfil y está suelto el violinista, y vo’ soy’ un colgado, no hay pa’ más».

Además, acompañó el comentario con el siguiente mensaje: «Claudio Valdivia, todavía no bailo y ya está opinando de alguien que es independiente y no necesita colgarse del hermano violinista».

Esto en referencia a la denuncia por abuso sexual y la detención de Jorge Valdivia, hermano de Claudio.

Lejos de bajar el tono, Junior Playboy fue por más. En sus historias de Instagram, subió un video donde también involucró a Pía Weidmann, la nueva pareja de Claudio y su bailarina en el programa.

Ahí relató: «Me llegó un correo de los jefes de Fiebre de Baile, y me dicen, Junior, tú tienes libertad para que elijas a la bailarina que te va a acompañar, así que pensé en la polola de Claudio Valdivia. Qué mejor, él empezó», cerró, lanzando besos a la bailarina.

