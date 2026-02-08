«Tu hermano bajó hace rato el perfil»: Junior Playboy se lanzó sin filtro contra Claudio Valdivia tras «ninguneo» por su ingreso a Fiebre de Baile
Tras las duras palabras de Claudio Valdivia, Junior Playboy usó sus redes sociales para responder con todo al chico reality.
La polémica se encendió con fuerza en torno a la segunda temporada de Fiebre de Baile. Esta vez, el cruce tuvo como protagonistas a Claudio Valdivia y Junior Playboy, luego de las declaraciones que se lanzaron en redes sociales.
Todo partió cuando Claudio Valdivia, ex participante del programa, habló con el medio Noticias y Espectáculos y apuntó directo contra el nuevo integrante del espacio.
Sin filtro, lanzó: «No me gusta Junior Playboy. Imagínate, son dos extremos. Fran Maira, artista, que es como una Princesa Alba, pero yo creo que ella tiene un poco más, y Junior Playboy». Luego remató con otra frase que no pasó desapercibida: «No me gusta, le baja mucho el perfil al programa».
Junior Playboy se lanzó sin filtro contra Claudio Valdivia
Por su parte, Junior Playboy no dejó pasar el comentario. A través de sus redes sociales, respondió con todo y comentó el registro con una dura frase: «Y tu hermano bajó hace rato el perfil y está suelto el violinista, y vo’ soy’ un colgado, no hay pa’ más».
Además, acompañó el comentario con el siguiente mensaje: «Claudio Valdivia, todavía no bailo y ya está opinando de alguien que es independiente y no necesita colgarse del hermano violinista».
Esto en referencia a la denuncia por abuso sexual y la detención de Jorge Valdivia, hermano de Claudio.
Lejos de bajar el tono, Junior Playboy fue por más. En sus historias de Instagram, subió un video donde también involucró a Pía Weidmann, la nueva pareja de Claudio y su bailarina en el programa.
Ahí relató: «Me llegó un correo de los jefes de Fiebre de Baile, y me dicen, Junior, tú tienes libertad para que elijas a la bailarina que te va a acompañar, así que pensé en la polola de Claudio Valdivia. Qué mejor, él empezó», cerró, lanzando besos a la bailarina.
