«No me gustaba…»: Tonka Tomicic sorprendió al revelar que rechazó a Felipe Camiroaga

En el más reciente capítulo de Only Friends, programa de conversación de Mega, la invitada fue la comunicadora Tonka Tomicic, quien compartió una serie de anécdotas personales, entre ellas una relacionada con el recordado animador Felipe Camiroaga.

El episodio, emitido este sábado, contó también con la participación de César Campos, Raquel Argandoña, Claudio Castellón y el conductor del espacio, José Antonio Neme.

Tonka Tomicic sorprendió al revelar que rechazó a Felipe Camiroaga

En medio de una conversación sobre sus relaciones amorosas, Neme le hizo una pregunta directa a Tomicic: “¿Tú crees que Felipe (Camiroaga) sintió algo por ti alguna vez?”.

Raquel Argandoña se adelantó a la respuesta y afirmó sin dudar: “Yo creo que sí y la Tonka no le dio la pasada”. Ante esto, la animadora decidió aclarar el tema y fue directa: “Él se me declaró”.

Tonka explicó que todo ocurrió hace muchos años y que no pasó nada entre ellos. Aclaró que en ese momento no sentía lo mismo, pese a destacar las cualidades del animador. “No me gustaba. O sea, es espectacular, encantador, inteligente, divertido. Las tenía todas Felipe”, comentó.

Sobre el motivo de su decisión, la animadora fue clara: “Justo estaba empezando mi relación”. En tono irónico, José Antonio Neme reaccionó: “Te habrías salvado de tantas, amiga”, para luego agregar más serio: “Pocas mujeres probablemente le dijeron que no a Felipe”.

Raquel Argandoña complementó con: “Yo creo que la única”.

Eso sí, Tonka Tomicic quiso dejar algo claro. Aseguró que Felipe se tomó bien su decisión y que mantuvieron una buena relación profesional. “Fuimos compañeros por mucho tiempo. Además que por Felipe empecé a trabajar en la televisión, gracias a él”, concluyó.

