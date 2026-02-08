A sus 47 años: Muere vocalista de reconocida banda de rock internacional

Este sábado, una triste noticia sacudió al mundo del rock. Desde la banda 3 Doors Down, informaron el sensible fallecimiento de su vocalista Brad Arnold.

Con un emotivo mensaje en su Instagram, la banda compartió la noticia a sus fanáticos, e informó que Brad Arnold falleció este sábado 7 de febrero, a sus 47 años.

Muere vocalista de reconocida banda internacional

Junto a una fotografía de su vocalista, la banda escribió que Brad Arnold: «Falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, mientras dormía después de su valiente batalla contra el cáncer«.

«Su música resonó mucho más allá del escenario, creando momentos de conexión, alegría, fe y experiencias compartidas que perdurarán mucho después de los escenarios en los que actuó«, agregaron en el comunicado.

Por otro lado, destacaron la humanidad de Brad Arnold, más allá de su talento en la música: «Aquellos cercanos a él recordarán no solo su talento, sino también su calidez, humildad, fe y profundo amor por su familia y amigos«.

Brad será recordado como la voz de la banda 3 Doors Down. Que tiene grandes éxitos como «Kryptonite», «Here Whitout You» o «It’s Not My Time».

