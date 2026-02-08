Super Bowl 2026: ¿A qué hora es en Chile y dónde ver el show de medio tiempo de Bad Bunny?

Este domingo 8 de febrero tendrá lugar uno de los eventos más esperados del año a nivel global, el Super Bowl LX. La final de la NFL tendrá lugar en el Levi’s Stadium de Santa Clara, y su mayor atractivo a nivel mundial, el show de medio tiempo, tendrá representación latina, con la presentación de Bad Bunny.

En uno de los escenarios más grandes del mundo, donde se han presentado artistas como Michael Jackson, Madonna, Katy Perry o Bruno Mars, ahora es el turno de Bad Bunny. A continuación, te contaremos todos los detalles para que no te pierdas el espectáculo del conejo malo, en el que se cree, podrían haber muchas sorpresas.

¿A qué hora es y dónde ver el show de medio tiempo de Bad Bunny?

El partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks tendrá lugar este domingo 8 de febrero a las 20:30 horas en Chile. Eso sí, primero habrá una obertura a cargo de la banda de rock americana Green Day, por lo que este horario podría variar.

Por lo tanto, calculando la duración de la primera mitad del partido, el medio tiempo, con el show de Bad Bunny, debería comenzar entre las 22:00 y las 22:30 horas de Chile.

El partido y los shows musicales en la previa, apertura, y el medio tiempo de Bad Bunny, podrán verse en la transmisión del canal deportivo ESPN. Por otro lado, también se podrá seguir la transmisión en streaming, a través de la plataforma Disney+.

Cabe recordar que la presentación de Bad Bunny está marcada por su posición contraria a las políticas migratorias de aquel país, sobre todo a ICE. En esa misma línea, gran cantidad de estadounidenses se han opuesto a la presentación de Bad Bunny en su evento más visto del año, incluyendo al Presidente Donald Trump.

Además, Benito viene en un gran momento personal, tras ganar 6 Premios Grammy, en medio de su gira «DtMF».

