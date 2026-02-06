Con sus icónicos cachos: Stephanie Vaquer estrena su propia muñeca oficial de la WWE con diseños de “ángel oscuro”

La actual Campeona Mundial Femenina de la WWE sigue sumando hitos a su carrera. Esta vez, la línea de colección WWE Elite, hecho por Mattel, integró a la luchadora con una figura de acción oficial y su preventa ya fue habilitada para esta semana a través de la tienda online de WWE. El diseño está inspirado en su icónico look del “ángel oscuro”, junto con su indumentaria de combate.

Su apodo, más conocido como “La Primera” se da tras presentarse en el Consejo Mundial de Lucha Libre de México en agosto de 2019, ya que es la primera luchadora sudamericana en firmar con la empresa.

El 13 de julio de 2024, tuvo su primera presentación como parte de WWE durante la gira que realizaron en México, derrotando a Isla Dawn en una lucha individual. De ahí en adelante, su reconocimiento siguió en ascenso.

Precios y dónde adquirirlo

La figura tiene un valor de 29,99 dólares. Para los que desean comprarla, el costo de envío desde la tienda oficial aumenta a 24,95 dólares adicionales. Si sumamos los cargos por importación, el valor total sería de hasta 54,94 dólares, $47.000 pesos chilenos aproximadamente.

Encontrarás la muñeca en el sitio de tienda oficial de la WWE.

Los icónicos cachos del Ángel Oscuro

Además de su admirable fuerza en la lucha libre, Stephanie Vaquer supo combinar poder y estilo en cada competencia. Su conocido look del personaje “ángel oscuro”, que incorpora una capa y unos cachos, es el performance reconocible de la luchadora.

La figura mide 15 centímetros con múltiples puntos de articulación. Tiene accesorios intercambiables y atuendos como el famoso ángel oscuro y su típico traje de combate.

Incorpora manos alternativas y una pose especial con el dedo índice apuntando hacia arriba, que es uno de sus gestos más reconocibles.

Según el sitio web de WWE Shop, la fecha estimada de despacho es para junio de 2026, aunque tiendas especializadas en productos de colección mencionan que la distribución internacional empezaría a mediados de abril.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google