Quiénes son KATSEYE: La nueva girl group que se presentará por primera vez en nuestro país en Lollapalooza Chile 2026

Lollapalooza 2026 está cada vez más cerca. Este 13, 14 y 15 de marzo tendremos la nueva edición del festival musical más exitoso del mundo, con un lineup diverso y energético para los tres días de espectáculos. Con artistas que han batido récords hasta cantantes del underground, la girl group del momento, KATSEYE, llega a Chile por primera vez para presentar sus grandes hits como “Gnarly” y el reciente single “Internet Girl”.

El grupo ha logrado consolidarse en la escena estadounidense con tan solo dos años desde su debut en 2024, gracias a la docuserie “Pop Star Academy: KATSEYE” de Netflix, donde vemos el intenso proceso de formación del grupo femenino, creado por HYBE y Geffen Records.

El origen en un reality

Compuesto por seis jóvenes de diferentes partes del mundo, el grupo combina el pop de la industria occidental con la esencia gringa, acompañado de increíbles coreografías. Actualmente, son consideradas como uno de los proyectos emergentes más sólidos del pop global, demostrando talento y perseverancia.

En 2021, la compañía coreana HYBE se asoció con la empresa estadounidense Greffen Records para crear un grupo musical. La convocatoria tuvo más de 120.000 postulaciones, de las cuales solo 20 chicas de todas partes del mundo fueron seleccionadas para participar en el reality “The Debut: Dream Academy”.

El programa fue extenso, con competencias semanales de pruebas de canto y baile. Eran evaluadas exigentemente por los productores a diario. Tras meses de preparación, las competidoras mostraron lo aprendido al internet, siendo los usuarios quienes por votación popular escogían a las favoritas y eliminadas.

Así fue hasta llegar a las 10 favoritas del público, que irían de viaje a presentarse por primera vez a los televidentes con coreografías y canciones únicas del programa, para después dar la votación final de quiénes conformarían el grupo de seis integrantes.

Manon, Daniela, Yoonchae, Lara, Sophía y Megan terminaron siendo las favoritas del show, consolidándose el grupo como KATSEYE.

El éxito inmediato

Tras más de un año de preparación, el grupo finalmente saca su primer hit en 2024 con la canción “Debut”, un pop activo que te conecta rápidamente con su ritmo y composición.

Si bien el grupo ya era conocido por la docuserie, no fue hasta el lanzamiento de “Touch” en ese mismo año que terminó por dar el salto a la fama, convirtiéndose en un fenómeno viral de TikTok. El resto, solo nos demuestra que han ido de hit tras hit.

“Everything’s Gnarly”

Pasamos a 2025 y lanzan la canción que las llevaría a los Grammys: Gnarly. Con ritmos de hyper-pop que fusiona el dance, funk, industrial hip-hop y electro pop, el single experimenta una energía intensa y activa.

Con ello, entraron por primera vez en la lista Billboard Hot 100.

Gabriela & Internet Girl

El segundo EP del grupo, “Beautiful Chaos” nos entrega canciones como Gabriela, un ritmo más de telenovela e Internet Girl, el reciente single. Acompañados de videoclips con coreografías que se vuelven tendencia, KATSEYE refuerza su alcance internacional de nombre en la industria musical.

Lollapalooza 2026

La aparición del grupo en los Grammys comprueba la calidad y diversidad del grupo, quienes veremos este próximo 14 de marzo en la nueva edición del Lollapalooza. Compartirán escenario con artistas como Djo, Tyler The Creator, 31 Minutos y muchos más.

