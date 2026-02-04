Lollapalooza Chile 2026 calienta motores: revisa los sideshows confirmados

La nueva edición del festival de música más famoso está a prontas de llegar a Chile. Lollapalooza vuelve a su recinto habitual y se presentará en el Parque O’Higgins este 13, 14 y 15 de marzo. Desde el cambio de escenario para DJO, se confirmó que habrá ocho sideshows que se llevarán a cabo en el Teatro Caupolicán, Sala Metrónomo, Blondie y Teatro Coliseo.

Vale señalar que en esta nueva versión del evento veremos por primera vez en el país a artistas reconocidos como Katseye, Sabrina Carpenter, DJO, Addison Rae y muchos más. Cada escenario estará disponible para hacerte bailar, cantar y disfrutar del festival por 3 días inolvidables.

A continuación, podrás ver quiénes son los sideshows confirmados y sus respectivas fechas.

Viagra Boys

Formado en Estocolmo en 2015, el grupo de punk rock promete hacerte vibrar con su música electrónica y rock alternativo. Su nombre es una parodia a la hipermasculinidad y la incapacidad de los machos alfa para actuar. Se presentarán días antes del Lollapalooza.

Día: 11 de marzo

Recinto: Sala Metrónomo

Tickets agotados

Men I Trust

El trío compuesto por Emmanuelle Proulx (voz principal y guitarra), Jessy Caron (guitarra, bajo) y Dragos Chiriac (teclado), es una banda indie canadiense formada en Quebec en 2014. Lleva el indie y el dream pop en cada canción.

Día: 12 de marzo

Recinto: Sala Metrónomo

Tickets agotados

Interpol

La banda estadounidense entrega la chispa entre el rock alternativo y post-punk revival. Formados en Nueva York en 1997, se caracterizan por su estilo sombrío y melancólico, sin dejar de lado su elegancia. Escucharemos clásicos como “Evil” y “Slow Hands”.

Día: 12 de marzo

Recinto: Teatro Caupolicán

Últimos tickets

Royel Otis

El dúo australiano formado en Sídney por Royel Maddell y Otis Pavlovic, lleva el indie pop y rock alternativo con melodías pegajosas y guitarras vibrantes. Formados en 2019, compartían demos con sonidos mezclados entre indie y psicodelia.

Día: 16 de marzo

Recinto: Sala Metrónomo

Últimos tickets por Passline

TV Girl

Es una banda estadounidense de indie pop creada en San Diego, California. Conformado por Brad Petering, Jason Wyman y Wyatt Harmon, el grupo es conocido por su estilo lo-fi y el uso de samples de los años 60. Mezclan la nostalgia, ironía y ritmos pegajosos que han sido tendencia en TikTok.

Día: 16 de marzo

Recinto: Blondie

Últimos tickets por Passline

DJO

La banda de Joe Keery, el actor mejor conocido como Steve Harrington en la serie Stranger Things llega a Chile por primera vez para dar un gran espectáculo. El grupo se caracteriza por un estilo pop alternativo e indie pop influenciado por el synth-pop, rock psicodélico y neo-psicodelia. Su música combina los nostálgicos ritmos de los años 70/80 con una producción moderna. “End of Beginning” es su mayor éxito que ha sido tendencia en el país.

Día: 16 de marzo

Recinto: Teatro Caupolicán

Tickets agotados

Marina

La cantante y compositora galesa, conocida anteriormente como “Marina and the Diamonds” con la reconocida canción “Bubblegum Bitch”, se destaca por su estilo de pop alternativo y electro pop. Comenzó a escribir y producir sus primeras demos en el año 2005. En su show presentará su gira “Princess of Power” con grandes éxitos.

Día: 17 de marzo

Recinto: Teatro Coliseo

Tickets agotados

Brutalismus 3000

Conocidos también como B3000, es un dúo alemán de música electrónica formado en 2020 por Vassiliki Daldas y Theo Zeitner. Su estilo realza el “nu gabber post-techno punk”, fusionando ritmos rápidos de gabber, punk, hardstyle y techno, con una energía intensa y letras expresivas.

Día: 18 de marzo

Recinto: Teatro Caupolicán

Últimos tickets

Las entradas están disponibles desde el sitio web de PuntoTicket o Passline.

