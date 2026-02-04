Kidd Voodoo confirma concierto gratuito en Viña del Mar: cuándo, cómo asistir y todo lo que debes saber del evento
Kidd Voodoo anunció que este show será una instancia cercana e íntima con sus fanáticos. Conoce los detalles del evento.
Recientemente, el destacado cantante urbano, Kidd Voodoo sorprendió a sus seguidores tras dar a conocer que llevará a cabo un íntimo concierto gratuito. De este modo, busca dar inicio a un nueva etapa llamada «Euforia, el comienzo».
En diciembre del año pasado, el artista chileno llevó a cabo doce conciertos en el Movistar Arena, los que fueron parte de su era «Satirología», en la que lanzó cuatro discos.
Kidd Voodoo anuncia concierto gratuito en Viña del Mar
El artista dio a conocer que no será un concierto masivo, sino que se tratará de una instancia más cercana e íntima con sus fans.
El show llega en la antesala de su próximo tema, el que se titula «Poder Quererme» y que el 12 de febrero estará disponible en las plataformas digitales.
En esta presentación, Kidd Voodoo adelantará temas inéditos, sin dejar de lado los temas que ya forman parte de su repertorio. El show promete un recorrido entre lo nuevo y lo familiar, conectando con distintas etapas de su carrera.
Si bien no se conoce el setlist, se espera que interprete su próximo tema «Poder Quererme».
¿Cómo asistir al show?
El evento cuenta con un cupo de solamente mil personas. De este modo, se espera que el destacado artista entregue un concierto único y cercano.
Para ser parte de este concierto gratuito de Kidd Voodoo en Viña del Mar hay que inscribirse en este formulario. Sin embargo, debes considerar que son cupos limitados.
