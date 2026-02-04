¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Alejandro Sepúlveda sorprendió en Mega tras anunciar la probabilidad de chubascos aislados
Durante la tarde de este miércoles, el periodista especializado en meteorología de Mega entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago y reveló la probabilidad de chubascos.
