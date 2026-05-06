Pablo Chill-E revela su gran admiración por un histórico de la música chilena: «Inspirar con esas cagadas que te mandaste»

En su más reciente visita a RadioActiva, Pablo Chill-E estuvo hablando de diversos temas. Uno de estos fue con respecto a su admiración por un ícono de la historia chilena. Hablamos ni más ni menos que de Zalo Reyes.

En conversación con DJ Black y José Luis Godoy, en «El Portal del Web», el destacado cantante urbano indicó: «Hablando como de la vida, de superarse, de haberse mandado cagadas, pero después inspirar con esas cagadas que te mandaste. Los errores son parte de la vida».

En este sentido, Pablo Chill-E también aprovechó de demostrarle su respeto a «El Flaco» de Dinamita Show. «Al Flaco yo lo admiro, porque es uno como de los primeros marginados, de los primeros flaites en tocar un escenario gigante. También como Zalo Reyes».

La admiración de Pablo Chill-E hacía Zalo Reyes

«A mí la música de Zalo Reyes me para los pelos brígido», añadió el artista.

Tras ser consultado, con respecto a si es que se siente identificado, Pablo Chill-E mencionó: «No completamente con sus ideales o con cosas que quizá él haya hecho en su vida. Pero por lo menos con esa identidad de barrio. Yo sé que él tenía un estudio en el barrio y dejaba que fueran a grabar todos los cabros chicos. Para mí esas hue… son admirables».

Además, el «Shishiboss» reconoció que le hubiese gustado conocerlo y que «Prisionera» es una de sus canciones favoritas.

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