Con Pablo Chill-E representando al género urbano: Mega confirmó a los rostros que formarán el jurado del Festival de Viña del Mar 2026

El Festival de Viña del Mar 2026 está a la vuelta de la esquina. El certamen musical más importante de nuestro país, comenzará el domingo 22 de febrero, y terminará el viernes 27.

Uno de los momentos más icónicos del evento, cada año, es la competencia, tanto folclórica como internacional. El Festival de Viña del Mar ha destacado históricamente por la importancia de esta parte del evento, y a su vez, por quienes tienen la última palabra en ella, el jurado de Viña del Mar.

En esta ocasión, Cecilia Gutiérrez había filtrado quienes serían parte del jurado del Festival este año, y finalmente, el canal organizador salió para revelarlo de manera oficial.

Mega confirmó a los rostros que serán parte del jurado del Festival de Viña del Mar 2026

Desde Mega, entregaron la lista oficial de quiénes serán parte del jurado del Festival de Viña del Mar 2026. Entre los 8 seleccionados, hay figuras de la música nacional e interncaional, periodistas, actrices, y hasta una Miss Universo.

El primer confirmado desde el canal fue uno de sus rostros informativos, el periodista Juan Manuel Astorga.

También, confirmaron a la actriz Sigrid Alegría, quien además de ser un ícono nacional con sus recordadas teleseries, es parte del conjunto folclórico Sigrid y Los Claveles.

Por otro lado, confirmaron al comunicador «Pelao» Rodrigo González.

Uno de los platos fuertes de este año será la presencia de la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch. La modelo será parte del jurado del próximo Festival de Viña del Mar, marcando un hito para el evento.

Desde el ámbito musical, los últimos confirmados fueron Verónica Villaroel, destacada cantante de ópera nacional, con años de experiencia en el rubro. Matteo Bocelli, hijo del legendario Andrea Bocelli, que hizo furor en el Festival de Viña 2024.

Y representando al género urbano, estará Pablo Chill-E y Milo J. Ambos, destacados artistas urbanos de Chile y Argentina, que a corta edad lograron posicionarse en lo más alto de sus respectivos géneros.

