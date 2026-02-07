«Le baja mucho el perfil al programa»: Claudio Valdivia arremetió contra nuevo participante confirmado para Fiebre de Baile

Este miércoles llegó a su fin la primera temporada del regreso de Fiebre de Baile. Junto al magno evento en el Movistar Arena, en el que salió ganadora Skar Labra, se anunció el futuro de la competencia.

Esto, con la segunda temporada del programa, que debería arrancar en marzo, y en la que ya hay algunos participantes confirmados. Incluso, algunos estuvieron presentes en el evento en el que se definió a la ganadora del programa. Justamente a esto se refirió Claudio Valdivia, quien participó de la primera edición, y quedó eliminado antes de llegar a la gran final.

Claudio Valdivia arremetió contra nuevo participante confirmado para Fiebre de Baile

En conversación con el medio Noticias y Espectáculos, le consultaron a Claudio Valdivia por los nuevos integrantes de Fiebre de Baile. Él, señaló de entrada: «No me gusta Junior Playboy. Imagínate, son dos extremos. Fran Maira, artista, que es como una Princesa Alba, pero yo creo que ella tiene un poco más, y Junior Playboy«.

Cabe recordar que ya hay algunos famosos confirmados, como Junior Playboy y Fran Maira, además de otros que supuestamente estarían listos para entrar.

En esa misma línea, le preguntaron a Claudio Valdivia por la entrada de Botota Fox, y disparó sin filtro: «se va a ir al segundo día, en el segundo capítulo».

Por otro lado, entregó una opinión positiva sobre otra confirmada, Vale Roth: «Ahí tienes a una finalista, ahí le subes el nivel al programa 100%«.

«Pero no me gusta Junior Playboy, le baja mucho el perfil al programa», agregó el ex participante de Fiebre de Baile.

Por último, aseguró que le gustaría entrar nuevamente a la competencia, tras haber quedado eliminado: «Por supuesto que quedé con la espinita. Me encantaría, sí. Y sí es con Pía (su bailarina) mejor todavía», cerró Claudio Valdivia.

