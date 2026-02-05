Segunda temporada de Fiebre de Baile: estos son los confirmados y los que se podrían sumar al programa de Chilevisión

En medio del gran cierre que se vivió en Fiebre de Baile (Chilevisión), durante la transmisión en el Movistar Arena, la animadora Diana Bolocco soltó el bombazo, asegurando que la segunda temporada del programa volverá a la televisión para el mes de marzo, con nuevos participantes que animarán las noches con coreografías y éxitos.

Los primeros integrantes para la segunda edición

Después de varios rumores, Fran Maira, cantante y jurado del programa “Cuánto vale el show”; Junior Playboy, chico reality; Betsy Camino, modelo cubana; Valentina Roth, influencer y ex rostro de televisión y La Botota, comediante y artista transformista son los primeros en ser confirmados como los participantes de la nueva temporada de Fiebre de Baile.

También se mencionó al nuevo jurado, que por ahora, está compuesto por Francisca García Huidobro, quien estuvo en proyectos como Only Fama y Only Friends.

¿Naya Fácil a Fiebre de Baile?

A pesar de las polémicas que se le ha visto a la creadora de contenido, Naya Fácil, junto con la ex participante de Fiebre de Baile, Constanza Capelli, aparecieron rumores de que la influencer estaría como participante en la segunda edición del show.

Durante el transcurso del evento, el periodista del matinal “Contigo en la mañana”, le preguntó si el rumor era verdad o no.

Su respuesta fue directa: “Si estoy invitada, así que lo estoy evaluando para ver cuál va a ser mi decisión”, mencionando que “sería una bonita experiencia” participando en Fiebre de Baile.

Los supuestos famosos que estarán en el show

El portal de farándula, Infama, reveló que hay más conocidos del rubro que estarán en Fiebre de Baile. A su vez, afirmó que algunos ya están ensayando, tales como:

Gala Caldirola, Diego Venegas, Disley Ramos, Mariela Sotomayor y Luis Mateucci. También, se dice que están en “conversaciones para convencer” al ex futbolista de Colo Colo, Mauricio Isla.

Sin embargo, Chilevisión todavía no ha confirmado nada, por lo que todavía es una suposición.

