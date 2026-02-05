Karla Melo comparte profunda reflexión a un año de ser diagnosticada de cáncer: «Me cambió para siempre»

Durante la noche de este miércoles, la actriz y cantante Karla Melo compartió una sentida reflexión tras cumplir un año desde que se diagnosticó cáncer de mama triple negativo.

Vale señalar que la artista nacional se encuentra en remisión y en buen estado de salud. Sin embargo, se quiso sincerar de cómo esta enfermedad le afectó a su vida.

El sentido mensaje de Karla Melo

La actriz compartió una publicación en su cuenta de Instagram, en la que indicó desde que se enteró de su diagnóstico, el 4 de febrero del año pasado «empezó un camino que jamás imaginé recorrer. Llena de miedos, preguntas, aprendizajes, lágrimas y también de una fuerza que no sabía que tenía»

«Hoy estoy en remisión. Estoy sana. Estoy viva y profundamente agradecida», añadió Karla Melo.

En este sentido, agradeció a todos quienes la apoyaron durante este complejo momento. Entre ellos a sus terapeutas, familiares, pololos y amistades.

Además, Karla Melo señaló que la enfermedad cambió para siempre su forma de enfrentar la vida. «El cáncer me cambió para siempre. Me enseñó a mirar la vida con más conciencia, ahora sé cuáles son las cosas realmente importantes!», expresó.

«Quiero estar presente siempre, amar con pasión, abrazar, mirar a los ojos y ser más tierna conmigo misma», añadió la actriz.

En este sentido, la cantante también le quiso dedicar algunas palabras a mujeres que estén enfrentando esta enfermedad.

«Guerrera de mi alma este post es para ti. Para la que está luchando hoy, para la que ya atravesó la tormenta, para la que algún día tendrá que hacerlo sin haberlo elegido. No estás sola, tu historia importa, tu fuerza existe incluso cuando sientes que no puedes más», indicó Karla Melo.

«Hoy celebro la vida! Con mis nuevas cicatrices pero con muchos aprendizajes y sobre todo con gratitud infinita!», finalizó la destacada cantante chilena.

