Skarleth Labra revela qué hará con el millonario premio que obtuve tras ganar Fiebre de Baile: «Para poder lograr ese sueño»

Durante la noche de este miércoles, se llevó a cabo la final del programa de Chilevisión, «Fiebre de Baile». Instancia que se desarrolló en el Movistar Arena y en la que Skarleth Labra se coronó como la flamante ganadora.

La joven ganó por votación de la gente y recibió el premio de 20 millones de pesos y un viaje con todo incluido para dos personas.

Vale señalar que en la final, Skarleth Labra tuvo que competir con otros destacados participantes del estelar de CHV como Faloon Larraguibel, Gabriel Urzúa y Princesa Alba.

Luego de coronarse como la flamante ganadora de Fiebre de Baile de Chilevisión, la joven conversó con Página 7. De este modo, entregó detalles de su experiencia en el programa.

De este modo, se mostró muy contenta por la experiencia en la final. «Aunque estaba dicho que iba a ser en un Movistar, cuando entré y vi a toda la gente era algo que era de locos, como que yo nunca pensé estar en un Movistar bailando, que es lo que más amo en la vida desde que soy chica», expresó.

Por otro lado, Skarleth Labra también quiso agradecer a la gente que la apoyo durante su paso en Fiebre de Baile. «Estoy muy agradecida por todo el cariño de las personas que votaron por mí, que me han apoyado durante todo este proceso, que ha sido muy difícil», mencionó

«Hay días que no me quería ni levantar de la cama porque ya me dolía todo, pero había que seguir, sobre todas estas últimas semanas para traer algo bonito, para traer algo que de verdad sea digno de una ganadora», agregó.

Skarleth Labra revela qué hará con el millonario premio de «Fiebre de Baile»

Además, en conversación con el medio ya nombrado reveló en qué gastará el dinero que ganó en su paso por Fiebre de Baile.

«Vamos a ahorrar para comprar una casita para un pie, y después ir juntando más para poder lograr ese sueño de comprarse la casita propia», reveló Skarleth Labra.

