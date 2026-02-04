Fiebre de Baile: este es el millonario premio que se llevará el flamante ganador del programa de Chilevisión

El exitoso programa de las noches, Fiebre de Baile, llega a su fin de temporada este 4 de febrero en el Movistar Arena. Durante la transmisión del pasado lunes, Diana Bolocco le reveló a los participantes cuáles serán los premios que recibirá el o la ganadora, comenzando por un millonario monto.

¿En qué consiste el premio de Fiebre de Baile?

La anfitriona del programa confesó que uno de los premios será nada más ni nada menos que $20 millones para el ganador.

Además de lo anterior, se le incluye una experiencia Masai Travel. “Un viaje todo incluido, cinco estrellas, a un lugar increíble del mundo para el ganador y un acompañante”, mencionó Bolocco.

El público decide

A pesar de la baja de una de las participantes favoritas del público, Constanza Capelli, se presentó ayer para dar un comunicado agradeciendo por la instancia de haber podido competir y explicar las razones de su renuncia.

Centrándonos en los últimos detalles de la final, la animadora confesó que las reglas cambiarán. En este caso, ya no decidirá el jurado quién es el ganador a través de las notas, sino que esta vez, el público se hará cargo de escoger el primer lugar.

“Organícense desde ya para defender y apoyar a quien ustedes creen merecedor del título al mejor de esta temporada”, dijo.

Es entonces el público que, mediante votación online, otorgará el coronado puesto como el ganador de la primera temporada de Fiebre de Baile.

La final en el Movistar Arena

Se sabe que el estelar de Chilevisión dejará la casa del programa para transportarse al Movistar Arena, donde se realizará la tan esperada final.

Además de la competencia, presenciaremos increíbles shows. Entre ellos está la apertura con los Power Peralta, Kidd Voodoo y Zúmbale Primo. Las entradas siguen disponibles para ser partícipe de la gran noche y puedes comprarlas a través del sitio web de PuntoTicket.

Los precios van desde los $20.000 más cargo por servicio:

Tribuna: $23.000

Platea Alta: $23.000

Platea Baja: $28.750

Silla de ruedas: $23.000

Acompañante silla de ruedas: $23.000

