Gala del Festival de Viña 2026: animadores confirmados, horario y cómo conseguir entradas gratis

El viernes 20 de febrero se llevará a cabo la tradicional Gala del Festival de Viña del Mar. Instancia que será emitida por Mega.

Y recientemente se dio a conocer que este evento será animado por Tonka Tomicic, con José Antonio Neme estará a cargo de las entrevistas, Marcelo Marocchino en el comentario de modas. Mientras que Florencia Vial estará en distintas estaciones recogiendo las impreciones de las figuras que pasarán por la alfombra roja.

Detalles de la Gala del Festival de Viña 2026

El evento iniciará a las 21:00 horas y se desarrollará en el Sporting Club de la ciudad jardín. Instancia para la que hay más de 130 invitados.

Serán más de 900 metros cuadraros para desfilar y habrá una gran cobertura con más de 23 cámaras televisivas. De este modo será la Gala del Festival de Viña con mayor despliegue técnico de todas.

Habrá una orquesta que pondrá música. Además, las figuras invitadas compartirán con autoridades de la Municipalidad de Viña del Mar y con ejecutivos de Bizarro (productora del evento) y Megamedia.

El director del área de Entretención de Megamedia, Carlos Valencia, quien está detrás de la organización de la Gala, indicó: «queremos volver a la esencia de lo que se ha visto en la Gala de Viña. Para eso redujimos el número de invitados con respecto al año pasado a un número más manejable, como se había hecho la mayoría de los años. Además, instalamos estaciones que permitirán que los famosos puedan brillar y destacar como se merecen para que el público conozca los detalles de los looks».

«Nuestro equipo tiene experiencia haciendo estos eventos, entonces hemos preparado varios ajustes y también sorpresas para que este año la Gala vuelva a ser un evento que una al país entero». añadió.

¿Cómo asistir?

Vale señalar que la gente que quiera asistir a la Gala del Festival de Viña 2025 puede hacerlo de manera gratuita.

Para esto, se debe adquirir la entrada mediante el sistema Puntoticket. Estas serán liberadas el viernes 13 de febrero a las 10:00 horas.

