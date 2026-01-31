«La gente está muy agresiva»: Reconocida figura del espectáculo se bajó de la Gala del Festival de Viña 2026

Solo faltan días para el inicio del Festival de Viña del Mar 2026 y, como cada año, todo partirá con la tradicional Gala. Mientras los rostros del espectáculo afinan sus looks para la alfombra roja, uno de ellos decidió restarse del evento, pese a que estaba confirmado desde hace meses.

Se trata de Rubén Campos, quien finalmente no asistirá a la Gala de Viña. La información la entregaron en el programa Hay que decirlo, donde Nelson Beltrán, conocido como El Colombiano, reveló los motivos de esta decisión.

Reconocida figura del espectáculo se bajó de la Gala del Festival de Viña 2026

Según explicó el panelista de Canal 13, el diseñador había recibido una invitación para comentar la alfombra roja. Sin embargo, optó por bajarse del evento y priorizar su tranquilidad personal.

De esta forma, Rubén Campos se convierte en uno de los primeros nombres confirmados que no estará presente en la Gala del Festival de Viña del Mar 2026. «Él quiere tener más paz mental. Cree que es un exceso de ruido, encuentra que la gente está demasiado agresiva y no está entendiendo el concepto de la moda», explicó El Colombiano

Acorde a la información del panelista de Hay que Decirlo, Rubén Campos tampoco estaría conforme con el poco reconocimiento que se le da a su trabajo.

Respecto a la importancia del diseñador en el evento, El Colombiano señaló: «No hay nadie que lo supere aún en el mundo de la moda en Chile. Les voy a transparentar algo… Se les olvida que es un programa de televisión… Rubén es único».

Cabe recordar que además, Rubén Campos tuvo el año pasado una gran polémica con Karen Doggenweiler, animadora del Festival de Viña del Mar.

