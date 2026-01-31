«Me dijo ‘vente conmigo'»: Figura de Canal 13 reveló que Kike Morandé le ofreció un cupo en Detrás del Muro

La etapa de Detrás del Muro en Chilevisión ya llegó a su fin, y tras la polémica por la división del elenco entre el canal, y Mega, quien ahora transmitirá el programa, el regreso del show de comedia parece estar cada vez más cerca.

Por otro lado, en el programa de farándula de Canal 13, «Hay Que Decirlo«, uno de los panelistas reveló el ofrecimiento que le hizo el propio Kike Morandé, para que formara parte del programa en Mega.

Figura de Canal 13 reveló que Kike Morandé le ofreció un cupo en Detrás del Muro

Willy Sabor reveló directamente en Hay Que Decirlo, que recibió el llamado telefónico de Kike Morandé: «El Kike me dijo ‘vente conmigo de nuevo’. No me lo dijo el canal, porque no me interesa el canal ni los productores. El dueño del programa me dijo ‘vente conmigo'».

Sus compañeros le preguntaron cómo reaccionó, a lo que el comediante respondió: «Yo, todo depende. Yo hago muchas cosas y todo lo que he aprendido al estar en distintos canales, es que los equipos son súper importantes. Y aquí yo lo paso el descueve, les tengo mucha estima».

En esa misma línea, Willy Sabor reveló que no sería parte de los dos canales al mismo tiempo: «No, me pueden invitar y yo pido permiso. Entre los canales hay buena relación. Uno va tranquilamente a trabajar o de invitado».

Y para cerrar el tema, el panelista del programa, Matías Vega, le preguntó qué haría si le dieran la oportunidad de elegir entre Detrás del Muro o el Club de la Comedia:»¿A dónde creen que iría? Con Kike, por supuesto. Yo con él tengo una amistad profunda«, reveló.

