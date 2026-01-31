«Voy a tomar un nuevo desafío…»: Reconocida periodista de Canal 13 se despidió entre lágrimas del noticiero

La tarde de este viernes tuvo lugar un emotivo momento en el noticiero de Canal 13. Esto, porque la conductora anunció que sería su último capítulo en el programa.

Hablamos de Mónica Pérez, que anunció su salida de Teletrece Tarde. Entre lágrimas, la periodista se tomó un momento para despedirse de la señal luego de 5 años conduciendo el programa.

Mónica Pérez se despidió entre lágrimas del noticiero

Así, terminó el programa con su despedida, en medio de la emoción y con un ramo de flores: «Quería tomarme unos minutos no sólo para despedirme de mi equipo, sino también de ustedes (televidentes) porque voy a tomar un nuevo desafío en esta misma empresa, en T13 En vivo«.

«Este es mi último Teletarde… y quiero agradecerles porque ustedes me abrieron las puertas de su casa, de su oficina, compartieron conmigo su colación, su almuerzo durante cinco años y, por tanto, les doy muchas gracias«, agregó Mónica Pérez.

En esa misma línea, aseguró: «cumplí aquí una etapa muy importante de mi vida profesional, pero también familiar y de eso estoy muy agradecida».

«Puse todos los atributos de mi trayectoria profesional al servicio de la información que le entregamos todos los días, y lo hice porque yo me he autoimpuesto una misión periodística, y es hacer periodismo profesional, serio, independiente, de calidad, pero también cercano», complementó la periodista.

Para terminar, Mónica Pérez aseguró: «con esa misma convicción, es que voy a asumir el desafío de consolidar el rol informativo de T13 En Vivo y transformarlo en el canal de noticias más importante del país«.

«Por último, quiero agradecer a Teletrece Tarde, a mi querido equipo de trabajo, a mis editoras, a mis compañeros de los móviles, a los técnicos, a las productoras que sin su trabajo silencioso la verdad no haríamos nada en pantalla«, cerró.

