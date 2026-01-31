¿Festival de Comedia?: Chilevisión anuncia nuevo programa de humor con 18 comediantes confirmados

Este viernes, según señaló Radio ADN, Chilevisión anunció su nueva apuesta humorística para febrero. Se trata de «Festival de Comedia«, un espacio en el que diversos humoristas nacionales presentarán sus rutinas.

El programa de humor, será la competencia directa de Mega, y su transmisión del Festival de Viña del Mar 2026.

Chilevisión anuncia nuevo programa de humor con 18 comediantes confirmados

Cabe recordar que hace un tiempo, Chilevisión anunció el regreso de uno de sus programas más exitosos, el Club de la Comedia. Sin embargo, no será la única apuesta por el humor de la señal televisiva.

Mediante un comunicado, revelaron el «Festival de Comedia«, donde se presentarán 18 humoristas nacionales. Este tendrá lugar en 2 ocasiones, entre el 21, 22 y 23 de febrero, y la semana siguiente, el 27 y 28 de febrero, cerrando el programa el 1 de marzo.

Hay que destacar que paralelamente, el domingo 22 de febrero, dará inicio el Festival de Viña del Mar 2026.

Los comediantes que se presentarán en el nuevo programa de Chilevisión serán: Bombo Fica, Dino Gordillo, Mauro Parra, Rodrigo González, Claudio Michaux, Coronel Valverde, Atletas de la risa, Rossy Rossy, Nico Pontigo, Gaby del Río, Bodoque, Señor Kampos, Lady Garfia, Gon Trujillo, Joche Vidal y Lis la cubana.

En el comunicado, desde Chilevisión aseguraron: «Este será un contenido diferente de Chilevisión, el canal que consolida su compromiso con el humor y con las producciones nacionales«.

También puedes ver en RadioActiva: Acusan a Jorge Valdivia de estar con tres mujeres del espectáculo al mismo tiempo. Con una se habría querido casar y con otra pololear

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google