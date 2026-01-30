Acusan a Jorge Valdivia de estar con tres mujeres del espectáculo al mismo tiempo: Con una se habría querido casar y con otra pololear

Recientemente, en el reality de Mega, «El Internado», Luis Mateucci lanzó un inesperado comentario relacionado con Jorge Valdivia que generó gran impacto en el mundo del espectáculo.

El argentino habló de la vida semtimental del exjugador de Colo Colo y indicó que habría tenido relaciones sentimentales con tres concidas mujeres.

Esto ocurrió durante una conversación con Berta Lasala. Instancia, en la que la actriz le consultó si es que se enamoró de Daniela Aránguiz.

Frente a esto, Luis Mateucci indicó que sí. Sin embargo indicó que la relación no llegó a buen puerto debido a «jugadas detrás» que habrían afectado al vínculo.

Luis Mateucci acusa a Jorge Valdivia de mantener tres relaciones paralelas

En esta instancia, el argentino señaló: «Era difícil, porque ella venía de una relación de 25 años, el otro era un loco. Él quería volver con ella, le hacía la vida imposible también».

Posteriormente, Luis Mateucci indicó que Jorge Valdivia habría mantenido vínculos paralelos con distintas mujeres. Según su relato, le habría pedido pololeo a Cony Capelli, a la diputada Maite Orsini le habría expresado su deseo de casarse. En tanto, le habría señalado a Daniela Aránguiz que quería retomar la relación.

«No entiendo esa necesidad de andar mintiéndole a todas, y te lo digo porque yo lo vi», expresó el popular chico reality.

Sin embargo, esto no fue todo. Luis Mateucci también indicó que piensa que si es que el no hubiese intervenido, Jorge Valdiva habría vuelto con Daniela Aránguiz. Además, aseugró que este ciclo ya había ocurrido en el pasado.

De este modo, en el reciente capítulo de «El Internado» de Mega se desarrolló una de las declaraciones más polémicas y controversaciales del encierro.

También te podría interesar en RadioActiva: Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda sorprendió en Mega tras adelantar cuándo podría caer agua

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google