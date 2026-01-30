30 Ene, 2026. 17:44 hrs

Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda sorprendió en Mega tras adelantar cuándo podría caer agua

En la tarde de este viernes, el especialista de Mega entregó el pronóstico del tiempo para la capital del país y reveló cuándo se podría desarrollar lluvia en la Región Metropolitana

Por Iván López

También te podría interesar: Padre e hijo llegarán en el reality de Canal 13: cantante urbano es el último famoso confirmado de «Vecinos al límite»

Contenido patrocinado

VIDEOS RELACIONADOS

Lo Último