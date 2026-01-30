Popular influencer chilena confirma muerte de su pareja: habría caído desde el octavo piso de un edificio

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran impacto. Resulta que durante este jueves 29 de enero se dio a conocer que la pareja de la influencer, Vale Gut falleció.

Vale señalar que la trágica muerte ocurrió después de que «Yordano» cayera desde el octavo piso de un edificio.

La lamentable muerte la confirmó la mima Vale Gut, quien en una historia en Instagram escribió: «Les doy el aviso, PDI no ha podido contactarse bien. Vino a despedirse de mí, no sé, pero queríamos hacer las cosas bien y se me fue, no va a volver gente, no quiero nada. Me quitaron a mi novio, Carabineros me dio la noticia».

De acuerdo a la página de Instagram de farándula, Faradulandiatv, la pareja de Vale Gut habría fallecido tras intentar ingresar al departamente de la influencer mientras dormía. En este sentido, tras no poder entrar de manera normal habría intentado subir por el exterior del edificio. Sin embargo, habría teminado cayendo desde las alturas.

Vale señalar que esta situación ha generado gran preocupación por parte de los seguidores de la joven. Esto debido a que no es la primera partida que sufre de un cercano.

«Estoy segura que a la vale le tiraron magia negra o hechizo por qué tantas. Muertes en su entorno», indicó un comentario en el post de Faradulandiatv.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @farandulandiatv

Las publicaciones de Vale Gut en redes sociales

Después de la muerte de «Yordano», la influencer compartió múltiple contenido en redes sociales.

De este modo, compartió un post de una fotografía que dice «Hoy solo necesito decirte que no estoy bien» con la canción «Yo te extrañaré» de Tercer Cielo.

Posteriormente, compartió una fotografía, en la que aparecía con su parena, quien estaba tapado con un pasamontañas.

Luego compartió una foto junto a su pareja, en la que aparecen acostados en la cama, el tapado con un pasamontañas tapando su rostro, mientras que ella aparece mirando su celular.

